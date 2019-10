Ugledni inovatori postali ambasadori pokreta “Moja inovacija” 

Inovacija danas jeste ključ za ostvarenje životnih ciljeva, do nje dolazimo ako sledimo svoje snove. Ali podjednako važna jeste istrajnost, jer samo uz nju danas je moguće postići uspeh.

Ovo je glavna poruka koju je danas mladima na konferenciji “Inovacija – moja revolucija” uputio čuveni inovator i tvorac mikrobaterije Dejan Ilić, ali i rečenica oko koje su se složili svi učesnici panela u Novom Sadu na kojem su mladima o svojim počecima, padovima i uspesima govorili i suvlasnica “Videomite”, najvećeg provajdera digitalnog sadržaja u Turskoj Milena Đuričić, regionalni direktor Google iz UAE Ivan Jakovljević, tvorci čuvenih “pametnih klupa” koja krase već više od 30 svetskih metropola i slušalica koje mere moždane talase i muzikom dovode u stanje smirenosti, Marko Bosnić i Ivan Gligorijević i digitalni umetnik Dušan Jovović.

Mlada influeserka Teodora Miljković kao predstavnica mladih na ovom panelu poručila je mladima da je ključ uspeha i ispunjenog života u što skorijem otkrivanju onoga što ih pokreće, i u stalnom traganju za inspiracijom i preispitivanjem.

– Tehnologija se danas ubrzano menja, mi ne možemo da pretpostavimo kuda će nas sve ovo odvesti. Ono što smo sigurni to je da će veštačka inteligencija zameniti veliki broj trenutnih radnih mesta, ali će to s druge strane, otvoriti brojne mogućnosti za krativne, nove poslove. Istražujte, probajte, pokušajte…možda padnite. Ali ništa ne možete ni da izgubite..Možete samo da dobijete – poručila je Milena koja je, pre Videomite, bila na rukovodećim pozicijama u Google i Yandex.

Na kreativno osmišljenoj pozornici ispred Rektorata Novosadskog univerziteta tako je počela kampanja tima “Moja inovacija” sa ciljem motivisanja mladih na proaktivniji pristup obrazovanju i karijeri i otkrivanje ličnih talenata i afiniteta.

Da pad nije kraj, da svaki put treba ustati i ići dalje i da danas nije toliko teško naći finansiranje jer je najvrednija “roba” današnjice upravo ideja, mladi su danas mogli da čuju od ljudi koji su u svojim profesijama postigli svetske uspehe, i podjednako uspešno stvaraju i u svetu i u Srbiji, u vremenu kada visoke tehnologije brišu brojne barijere i daju uvek nove mogućnosti za lični razvoj.

Iste govornike, ambasadore pokreta “Moja inovacija”, svi zainteresovani moći će da čuju sutra 10.oktobra u 12.00 na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Ulaz je slobodan a mladi će moći da prisustvuju i brojnim radionicama i čuju kako to, uz digitalne platforme, humanizam može da bude stil života, kako da nađu sredstva za ostvarenje svoje ideje, šta je to veštačka inteligencija i kako se primenjuje u Google, zašto digitalni nomadi nemaju kancelariju, kako je jedan učenik stvorio svetski poznatu društvenu mrežu za sportiste, koja su to top zanimanja današnjice za koja se možete spremiti…