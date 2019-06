U prodaji je novi broj magazina La Cucina Italiana!

Na gastronomsko putovanje po Italiji ovoga puta krećemo iz Venecije. U romantičnom gradu na vodi ovih dana sve je u znaku čuvenog Bijenala. Ako ste tamo, iskoristite neki od naših predloga za restorane u kojima možete potražiti predah između obilaska izložbi i uživanja u delima savremene umetnosti.

Potom se spuštamo do Sardinije, do živopisnih primorskih sela iz kojih se šire mirisi lokalnih specijaliteta. Hrana, piće, svakodnevica – sve je dozirano, decentno i smireno. Probajte naš culurgiones, pastu punjenu krompirom, pekorino sirom, belim lukom i nanom, ili pàrdulas, tradicionalne tortice od rikote. Ako vas put ovog leta odvede do tog ostrva, ponašajte se kao pravi Sardinjanin – uz ručak se pije crveno vino, ali ne više od decilitra.

Gastronomskim putevima Italije stižemo i do Palerma. Cannoli, sicilijanska cassata (obožavaju je Domenico Dolce i Stefano Gabbana), martorana… Od čuvenih pasticceria, preko ljupkih taverni, do živopisne pijace Mercato del Capo – biće vam jasno zašto Siciliju nazivaju božanskom trpezom.

A božanska trpeza ne može se zamisliti bez božanskog nektara, i to ne bilo kakvog, već onog pravog, toskanskog, dostojnog bogova. U romantičnoj Toskani „rođena“ su čuvena vina Chianti Classico, kao i ideal renesansnog čoveka – Leonardo da Vinci, jedan od najvećih umova u istoriji sveta. Jer, bio je mnogo više od arhitekte, pronalazača, vajara, slikara. Genije koji je bio ispred svog vremena interesovao se i za gastronomiju, u Milanu je otvorio restoran, eksperimentisao receptima…

U godini u kojoj se obeležava pet vekova od Leonardove smrti otkrivamo vam da je bio i odličan organizator venčanja. Između ostalog, upriličio je svadbu jednog milanskog vojvode i princeze, a mi ćemo vas odvesti pravo na gozbu u daleku 1489. godinu.