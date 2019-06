Pretty by Flormar od sada i u Srbiji

Pretty by Flormar, veliki svetski brend kvalitetne kozmetike pristupačne svima, dolazi u Srbiju i donosi nam najpoželjnije svetske beauty proizvode. Sve zaljubljenice u ovaj kultni beauty brend obradovaće vest da od juna, Pretty by Flormar mogu pronaći na policama prodavnica Lilly.

Pretty je osnovan u Milanu, prestonici modne industrije. Sedamdesetih godina prošlog veka, Flormar je preuzet od strane turske porodice Senbay, a proizvodnja kozmetike se seli u Tursku. Tokom 2012. godine slavna svetska grupacija Yves Rocher kupuje većinski udeo u Flormar kompaniji i nastavlja sa njenim daljim snažnim rastom i razvojem poslovanja, kao i razvojem novih Flormar brendova. Pretty by Flormar brend je nastao iz želja potrošača za selekcijom ”najboljeg od najboljeg” od celokupnog portfolija proizvoda kozmetike brenda Flormar.

Danas, obožavateljke brenda širom sveta, uživaju u izvrsno pigmentisanoj kozmetici bogatih tekstura, poželjnih nijansi i vrlo postojanim make-up podlogama koje lice čine zadivljujuće besprekornim.

Uz kvalitet i urbani kosmopolitski duh, poštovaoci ovog brenda obožavaju ga i zbog prihvatljivih cena. Prati ga imidž beauty brenda koji gaji kvalitet, voli vibrantne boje, donosi uvek najnovije trendove i svoje korisnice ume da razmazi odabirući za njih uvek samo najbolje, ali i cenovno najpovoljnije. Bez obzira na to da li se radi o dnevnom make-upu, večernjem izlasku ili elegantnoj prilici, Pretty ima sve must have proizvode koji će vam ikad zatrebati.

Pretty by Flormar u Lilly donosi hvaljene beauty proizvode koje jedva čekamo da isprobamo – savršene primere i postojane pudere za najbolju podlogu koja lice pretvara u satensko platno, prikrivajući nedostatke i ujednačujući ton kože. Izbor je gotovo beskrajan – Pretty olovke koje s lakoćom definišu, postojani ruževi različitih tekstura, neverovatno dobro pigmentisana rumenila za zdravi sjaj i senke za ekspresivan pogled: od nude make-upa do smokey eye fantazija, s mat ili potpuno metalik finišem. Obožavateljke insta-worthy lookova zavoleće i zapečeno mramorno rumenilo za neodoljiv poslednji touch šminkanja.

Obojite svoje leto novim Pretty by Flormar bojama i istaknite svoju lepotu i posebnost bezvremenskim stilom i trendy detaljima već ovog leta.