Otvoren Ada Mall – Beograd dobio novo mesto susreta  

Sinoć je, u Radničkoj ulici prekoputa Ade Ciganlije, obraćanjem gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića, uz spektakularan vatromet i VIP žurku do ponoći, otvoren Ada Mall. Centar je otvoren pod sloganom “Mesto susreta“, a od početka gradnje smatra se najsavremenijim molom u ovom delu Evrope.

Svečanom otvaranju su prisustvovale brojne poznate ličnosti i zvanice iz sveta biznisa, a ceremonija je počela obraćanjem Peđe Petronijevića i Tomasa Kurcmana, čelnika firme GTC koja je glavni izvođač radova, kao i govorima predstavnika grada i opštine, nakon čega je usledilo presecanje vrpce.

Predsednik opštine Čukarica, Srđan Koralić je izjavio da je jedna od najvećih opština konačno dobila šoping centar na koji je dugo čekala.

-Ovo je ujedno i dobar primer saradnje opštine i privrede, koja doprinosi da lokalna zajednica bude konkurentnija, a privreda jača, čime se poboljšava kvalitet života naših sugrađana.

Gradonačelnik Zoran Radojičić je istakao da je izgradnja počela pre dve godine i da je za to vreme oko 2.000 građana zaposleno na projektu, a da u ovom trenutku u Ada Mall-u ima preko 1.000 novih radnih mesta, što je od velike važnosti za grad. On je dodao da je ovo investicija koja je bitna za prestonicu i koja dovodi do toga da možemo da gradimo nove škole, nove bolnice i razvijamo infrastrukturu grada.

Nakon što su posetioci bili u prilici da premijerno prošetaju kroz Ada Mall, posete radnje i uživaju u brojnim aktivacijama, proslava je nastavljena uz spektakularan vatromet, pirotehnički i laserski šou i specijalne muzičke goste.

„Uspeli smo da napravimo zasigurno najlepši i najatraktivniji mol u Beogradu, ako ne i u regionu“ rekao je izvršni direktor GTC-a Peđa Petronijević dodajući da je ovo bio izuzetno izazovan projekat.

„Zadovoljstvo nam je što je Banca Intesa zajedno sa PBZ Hrvatska i VUB Slovačka podržala realizaciju još jedne značajne strane investicije u Srbiji, koja je, osim što je našim građanima ponudila dodatne sadržaje, pomogla i u otvaranju novih radnih mesta“, izjavio je Predrag Milenović, član Izvršnog odbora Banca Intesa.

Ada Mall nalazi se u Radničkoj ulici 9, prekoputa Ade Ciganlije. Radno vreme centra je svakoga dana od 10-22h, a ulaz u parking je moguć iz ulica Paštrovićeve i Visoke.