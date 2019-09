One su rekle DA upadljivom ružu: Ne bez razloga – on može biti „tačka na i“ celokupnog outfita

Natali Portman je još jednom potvrdila teoriju da s crvenim usnama nema greške. U ovom slučaju, one su zvezda kompletnog looka – ni naglašenim trepavicama nije pošlo za rukom da ih zasene.

Lejdi Gaga nas je navikla na dramatična izdanja. A hot ružičasta nijansa savršeno je upotpunila ovu originalnu mejkap bajku baziranu na zlatu, srebru, perju i kristalima. I pojačala utisak!

Vino na usnama… Lili Kolins očigledno zna da se bogatim bordo nijansama ne može osporiti ni zavodljivost ni elegancija. Poenta je samo pronaći onu koja će najbolje pristajati vašem tenu.

Iako je čokoladni ruž raritet na venčanjima, na reviji Moschino Džidži Hadid je dokazala da ne postoji opravdan razlog za to.

Kejti Peri je jedna od najvećih ljubiteljki odvažnih nijansi među celebrity damama. Ljubičasta se posebno istakla među njima, te je često zapažamo na njenim usnama, ali i kosi. Hrabro, nema šta!

Da li biste vi poneli neku od ovih odvažnih nijansi?

