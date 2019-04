Novi Eucerin®  preparati za borbu protiv hiperpigmentacija i zaštitu od sunca

NOVO SAMOPOUZDANJE ZA NOVO LETO!

Hiperpigmentacije koje ugrožavaju lepotu, ali i samopouzdanje dama, jedan su od najvećih izazova u borbi za lepotu i zdravlje kože. Sa dolaskom leta borba za ujednačen ten postaje još izazovnija, zbog intezivnog sunčevog zračenja.

-Glavni uzrok hiperpigmentacija je izlaganje suncu. Sunčeva svetlost izaziva proizvodnju melanina koji deluje kao prirodna zaštita kože od sunca to jest štetnog UV zračenja. Nezaštićeno izlaganje suncu dovodi do nekotrolisanog rada enzima tirozinaze, a time i do prekomerne proizvodnje melanina. Ovaj „poremećaj“ na koži se vidi kao neujadnačenost boje, to jest hiperpigmentacije, objasnila je doc. dr Jelena Stojković Filipović, sa Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije, na početku događaju koji je za predstavnike medija danas u Hotelu Crystal u Beogradu organizovao Eucerin Srbija.

-U borbi protiv hiperpigmentacija koje izaziva sunčevo zračenje ključno je smanjenje aktivnosti enzima tirozinaze, a kao najefikasnija supstanca do sada se u tome pokazao tiamidol. Formulacija sa ovim sastojkom klinički dokazano pokazuje vidljive rezultate u smanjenju hiperpigmentacija nakon dve sedmice, a redovnom upotrebom uočljiva su dalja kontinuirana poboljšanja u ujednačavanju tena, zaključila je doktorka Stojković Filipović.

-Patentirani Eucerin ® Tiamidol rezultat je desetogodišnjeg istraživanja i testiranja 50 000 supstanci u Eucerin ® istraživačkom centru. Zadovoljstvo mi je što, nakon Eucerin ® Anti-Pigment linije koju ste upoznali krajem prošle godine, danas mogu da vam predstavim dva nova preparata koji u osnovi formulacije imaju ovu visokoefikasnu supstancu – Eucerin ® Anti-Pigment Dvofazni Serum i Eucerin ®Pigment Control Fluid za zaštitu od sunca SPF 50+, rekla je novinarima i urednicima medija u svom obraćanju Nada Miletić Nevajda iz Eucerin Srbija.

-Eucerin® Anti-Pigment Dvofazni Serum je prvi preparat koji istovremeno pruža visoko efikasne rezultate u borbi protiv staranja kože i vidljive efekte u umanjenju hiperpigmentacija, objasnila je Miletić Nevajda i dodala:- Inovativnost ovog preparata, koji se upotrebljava ujutru ili uveće, pre dnevne i noćne kreme, ili kao samostalna nega, počiva na udruženom dejstvu dve formulacije, koje se ciljano bore protiv neujednačenosti tena i starenja kože.

Prisutni predstavnici medija mogli su da isprobaju novi preparat čije inovativno pakovanje se sastoji od dve komore čiji se sadržaji kombinuju jednim klikom. Formulacija u komori nežno roze tona zasnovana je na Eucerin® patentiranom, Tiamidolu, koji deluje u korenu pojave problema smanjujući proizvodnju melanina tačno na mestima gde se hiperpigmentacije pojavljuju, umanjujući njihovu vidljivost i sprečavajući njihovo ponovno pojavljivanje.Druga komora sadrži providni, lagani serum koji u osnovi svoje formulacije ima hijaluronsku kiselinu dugog i kratkog lanca. Hijaluronska kiselina dugog lanca obezbeđuje adekvatnu hidrataciju u površinskim slojevima kože i aktivno deluje na popunjavanje površinskih bora. Hijaluronska kiselina kratkog lanca, 40 puta manje molekulske mase, prodire u dublje slojeve kože gde duboke bore nastaju, obezbeđujući koži dubinsku hidrataciju, a time i popunjavanje dubokih bora.

S obzirom da je izlaganje suncu glavni uzrok hiperpigmentacija, kako je to na početku događaja naglasila doktorka Filipović Stojković, damama koje se suočavaju sa hiperpigmentacijama preporučuje se redovna upotreba preparata za zaštitu od sunca sa rvlo visokim faktorom zaštite. Ali, za mnoge od njih, kako se moglo čuti na ovom događaju, tokom sunčanih dana nije dovoljno samo da spreče pojavu novih fleka. One žele da pored zaštite, preparat za zaštitu od sunca ima dejstvo umanjenja postojećih fleka.

Upravo zato, kao poseban novitet, na ovom događaju dočekano je predstavljanje Eucerin ® Pigment Control Fluida za zaštitu od sunca SPF 50+, prvog preparata namenjenog zaštiti od sunca, koji istovremeno sprečava pojavu novih hiperpigmentacija, ali i ublažava već postojeće nastale usled izloženosti suncu. Ovaj preparat upravo se pridružio Eucerin® liniji za zaštitu od sunca, čija unapređena formulacija kombinuje visoko efikasne UVA i UVB filtere i biološku zaštitu kože.

Formulacija Eucerin ® Pigment Control Fluida za zaštitu od sunca SPF 50+ takođe sadrži Eucerin®patentirani Tiamidol. Uz redovnu upotrebu ovog preparata, hiperpigmentacije koje narušavaju ujednačenost tena biće sve manje vidljive, a opasnost da se pojave nove uklonjena.

– Zahvaljujući Eucerin® Anti-pigment Dvofaznom Serumu, ostalim preparatima iz Eucerin® Anti-pigment linije i Eucerin ® Pigment Control Fluidu za zaštitu od sunca SPF 50+, pred nama je novo leto u kome dame mogu imati sve – maksimalno zaštićenu kožu, ujednačen ten i samopouzdanje koje se vidi na koži, zaključila je Miletić Nevajda.