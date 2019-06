NIS-ov osvrt na 2018: Ulaganja u mlade za održivu budućnost Srbije

Kompanija NIS, kojoj je doprinos napretku zajednice jednako bitan kao i dobri poslovni rezultati, predstavila je danas Izveštaj o održivom razvoju za 2018. godinu. Svečani događaj održan je u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu u skladu sa opredeljenjem NIS-a da su u fokusu društvene odgovornosti kompanije mladi ljudi i želja da se podstakne razvoj njihovih potencijala i doprinese nastojanjima da ostanu u svojoj zemlji. Centralni događaj skupa bila je panel diskusija pod nazivom „Ulaganje u mlade za održivu budućnost Srbije“.

U diskusiji su učestvovali Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a.

Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, otvorio je skup govoreći o značaju poštovanja principa održivog poslovanja i NIS naveo kao dobar primer u toj oblasti.

-Ponosan sam što sam ministar resora u čiju nadležnost spada i jedna od ključnih kompanija u energetskom sektoru, kompanija NIS, koja polaže ogromnu pažnju na održivom razvoju i svim onim vrednostima koje danas promovišemo, a vezano je za društveno odgovorno ponašanje i za podršku svima onima kojima je ona potrebna. Organizacija i uspešnost poslovnog sektora ne može se meriti isključivo ostvarivanjem maksimalnog profita, već upravo nivoom brige za zajednicu i životnu sredinu. Duboko verujem da je za rešavanja problema održivog razvoja potrebna jedna nova energija i novi nivo znanja i zato danas hoću sa ovog mesta pre svega da uputim poruku Univerzitetu, mladima, da moraju dati ključni doprinos promeni svesti kod nas, promeni nas samih, promeni pre svega nivoa vrednosti sa kojima je i moja generacija odrastala kako bismo svi zajedno kao društvo dali neophodni doprinos ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i da svi zajedno budemo deo jednog boljeg, kvalitetnijeg i plemenitijeg društva, naveo je Antić.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS, govorio je o prioritetima kompanije na polju održivog razvoja.

-Za NIS održivi razvoj, pre svega, znači napredak, mladost, znanje, zdravlje, budućnost. Zbog toga su naša osnovna opredeljenja na polju održivosti – ulaganja u zajednicu u kojoj živimo i radimo, posebno u mlade, njen najvažniji i najvitalniji deo. Iste ciljeve i opredeljenja prepoznali smo i u strategiji našeg najvažnijeg partnera – Vlade Srbije. Uveren sam da ćemo, radeći zajedno, postići izuzetne rezultate. Njihove dobre efekte osetiće i oni koji tek dolaze, a to i jeste smisao održivog razvoj, rekao je Tjurdenjev.

Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsedavajuća Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. rekla je da Vlada Srbije veliku pažnju posvećuje mladim ljudima i naporima da oni ostanu u svojoj zemlji.

-Da bismo stimulisali mlade, kompanije kao što je NIS daju šansu i bude nadu da ima mogućnosti da se u Srbiji mlad čovek profesionalno ostvari, da koristi ne samo digitalizaciju i digitalnu pismenost kao neophodnost bez koje se ne može, nego i da koristi svoje kreativne potencijale, da upravo u privrednim i privatnim subjektima i državnim institucijama stvaramo prostor za one kreativce koji svoju pamet daju negde daleko, istakla je Slavica Đukić Dejanović.

Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, rekao je da je Ministarstvo zdravlja u prethodnom periodu uložilo preko 500 miliona evra u izgradnju savremenih medicinskih objekata, kao i u nabavku novih aparata i opreme.

-Pored pomenutih materijalnih ulaganja, ubeđeni smo da ključ unapređenja u zdravstvu leži upravo u zapošljavanju mladih kadrova, lekara i medicinskog osoblja, što će u budućnosti rezultirati značajnim napretkom našeg zdravstvenog sistema. Želeo bih da izrazim neizmernu zahvalnost kompaniji NIS koja daje primer drugima kada je u pitanju odgovorno ponašanje, kao i da je potrebno taj primer slediti. Očekujem da naša saradnja na polju unapređenja zdravstvenog sistema bude još bolja iz godine u godinu, izjavio je Lončar.

Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rekao je da su ulaganja u obrazovanje među prioritetima Vlade Srbije.

-Mi moramo da naučimo decu da misle, da kreativno razmišljaju, da stvaraju nove ideje i vrednosti i mi pravimo obrazovni sistem upravo na tim osnovama. NIS je kompanija koja upravo to radi, iz više razloga – društvene odgovornosti koja je postala jedno opšte mesto, iz razloga srpsko ruskog prijateljstva, a tu su i potrebe same kompanije za ulaganjem u obrazovanje zbog sopstvenih resursa. NIS je uložio više od šest miliona evra u obrazovanje u okviru programa „Energija znanja“, a to su aktivnosti poput opremanja kabineta i kreiranja novih programa. U sistemu saradnje sa NIS-om su desetine naših srednjih škola, imamo zajedničke projekte namenjene promociji nauke, a kompanija ima i odlične vidove saradnje sa mnogim fakultetima. NIS je takođe posredovao u uspostavljanju saradnje sa brojnim ruskim univerzitetima, a mi upravo želimo da osnažimo naše univerzitete internacionalnom saradnjom, rekao je Šarčević.