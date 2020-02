Neka nas ljubav pokrene: Šoping centar “Stadion” biće pravi kutak za ljubav od 14. do 16. februara

Šoping centar ” Stadion ” biće pravi kutak za ljubav od 14. do 16. februara

Ovog vikenda Stadion Shopping centar pokrenuće lavinu ljubavi. U periodu od 14. do 16. februara, od 16h do 20h, centar će biti pravi kutak za ljubav. Mesto za sve one koji se vole. I to ne samo za zaljubljene, već za sve one kojima je ljubav najvažniji pokretač. Sva tri dana posetioce će čekati zanimljiv program, niz besplatnih radionica, kreativnih akcija, vežbi i druženja, koji će upotpuniti vreme za odličnu prazničnu kupovinu.

– Mi slavimo ljubav. Ljubav prema partneru, prema prijateljima, prema kupovini, prema kućnim ljubimcima, ljubav prema svetu. Ljubav prema vežbanju, kreativnom izražavanju, igri i učenju. Zato smo se i odlučili za ovakav program, a sve u cilju da naši posetioci uživaju u danima ljubavi. Naravno, za one zaljubljene naš Stadion Kupidon će biti u ljubavnom kutku, da tumači šta to kažu zvezde ove 2020. godine. Pripremili smo i specijalnu humanitarnu akciju, naša saradnica Mina Maneiro predstaviće svoju knjigu „Luna o svom psu“, a donacije će ići organizaciji Zelene šape, jer ovo je vreme kada ne smemo da zaboravimo naše ljubimce, koji nam uvek nesebično dele i uzvraćaju ljubav – izjavio je Aleksandar Bojić, marketing direktor.

Tokom tri dana, pored niza kreativnih radionica, čekaju vas i nastup Sande i Shoice, astrolog Marina Palalić, numerolog Jelena Simunović, Anita Marković, psihoterapeut, koja će nam kroz praktične savete i rad otkriti kako se manifestuju srodne duše, Danijela Marić Pavlović, Points of You praktičar, Margareta Vesna koja će nam otkriti kako hrana utiče na ljubav, Elena Srzentic Frleta, sa kojom ćemo govoriti o 4 uloge žene, Ana Strugar, koja će držati besplatne Hola radionice, Snežana Prokić, koja će pričati na temu srodnih duša, kao i predstavnici Holističke akademije Maya, sa kojima će posetioci moći da vežbaju jogu.

Tokom vikend druženja, svi posetioci mogu zabeležiti svoj momenat ljubavi u centru i uz kratku poruku poslati na Facebook profil Stadion šoping centra, jer najkreativnije čekaju poklon kartice za kupovinu u iznosu od 5000 dinara, 3000 dinara i 2000 dinara.

Zato požurite u Stadion šoping centar, neka vas ljubav pokrene.

Petak, 14.2.

16.00h – 20.00h – Oriflame jer volim sebe, radionice, edukacije

16.00h – 20.00h – Nena Janković, astrolog, ljubavne konsultacije

16.00h – 19.00h – Marina Palalić, astrolog, Astrologija emotivnih odnosa, konsultacije

16.00h – 19.00h – Margareta, Riznica radosti

16.00h – 19.00h – Danijela Marić Pavlović, Points of you kreativna radionica

16.30h – 17.30h – Holistička akademija Maya, joga za parove

17.00h – 18.00h – Anita Marković, Transformacija srodnih duša

18.00h – 20.00h – Ana Strugar, Holistička akademija Detelina, kreativna radionica na temu ljubavi

18.00h – 20.00h – Jelena Simunović, numerolog

20.00h – 21.00h – Sanda i Shoica, nastup

Subota, 15.2.

16.00h – 20.00h – Oriflame jer volim sebe, radionice, edukacije

16.00h – 19.00h – Margareta, Riznica radosti

17.00h – 18.00h – Holistička akademija Maya, hormonalna joga za parove

17.00h – 20.00h – Nena Janković, astrolog, ljubavne konsultacije

17.00h – 19.00h – Jelena Simunović, numerolog

19.00h – 20.00h – Sanda i Shoica, nastup

Nedelja, 16.2.

16.00h – 20.00h – Oriflame jer volim sebe, radionice, edukacije

14.00h – 17.00h – Vesna Vujasinović, gong maestro, sound healing

16.00h – 17.00h – Ana Strugar, Holistička akademija Detelina, kreativna radionica na temu ljubavi

17.00h – 18.00h – Snežana Prokić, panel, Srodne duše

18.00h – 19.00h – Holistička akademija Maya, office yoga za parove

18.00h – 20.00h – Mila Karavidić, Ljubavni Tarot, konsultacije