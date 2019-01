Marija Šerifović: MAC neće proći bez mene

Marija Šerifović nastupa na MAC-u! To je najnovija vest koju je potvrdio Skymusic, u čijoj organizaciji i produkciji se 29. januara održava prva regionalna dodela muzičkih priznanja Music Awards Ceremony (MAC).

-Kada sam prvi put čula za MAC, pomislila sam da je to fantastičan puder, međutim ispostavilo se da to nije to, i sada sam presrećna što će konačno u Beogradu i regionalno da postoji jedna prava dodela nagrada u svim kategorijama– izjavila je u šali Marija i dodala:

-Jasno je kao dan da to bez mene proći neće!

View this post on Instagram A post shared by Music Awards Ceremony (@music.awards.ceremony) on Jan 5, 2019 at 11:48am PST



I zaista, kako da takva jedna manifestacija prođe bez nje? MAC će na jednom mestu okupiti najveće zvezde iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, među kojima Marija nesumnjivo zauzima značajno mesto. Bajaga, Van Gog, Petar Grašo, Toni Cetinski, Željko Joksimović, Sergej Ćetković, Karolina Gočeva, Nataša Bekvalac i mnogi drugi popularni muzičari biće deo MAC spektakla, a njihovi nastupi specijalno su osmišljeni i režirani samo za tu priliku.

Na bini Štak Arene u produkcijskom smislu biće moguće sve, jer je MAC prvi događaj na kome će Skymusic iskoristiti kompletnu svoju produkcionu opremu.

Tokom četvoročasovnog programa koji će uživo prenositi televizije sa nacionalnom frekvencijom iz zemalja regiona, biće dodeljeno više od 30 muzičkih priznanja, a preko VIP ličnosti prošetaće crvenim tepihom.

Publika iz regiona ima priliku da putem sajta musicawardsceremony.com glasa za svoje favorite, i time im poveća šansu da uđu u istoriju kao prvi dobitnici MAC priznanja. Oko 250 nominacija raspoređeno je u 13 kategorija, a do sada je pristiglo preko pola miliona glasova.