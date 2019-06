Povodom izdanja nove elektronske knjige “Ljubavni horoskop – 144 ljubavne kombinacije”, autora astro-psihologa Ane Rakić Đuričić, portali hellomagazin.rs i astrolook.com rešili su da vas obraduju!

Sve ljude interesuje ljubav. Svi ljudi žele da znaju sve o onima koje vole. Sve ljude zanima budućnost, a naročito zajednička. Skoro sve ljude zanima astrološki pogled na “LJUBAVNU BUDUĆNOST”!

Zbog toga, naše verne posetioce portala nagrađujemo POKLONOM sa 5 VIP Paketa – Vaš Lični horoskop u trajanju od mesec dana. Petoro vas koji budu najbrži, poslaće nam svoje podatke (ime i prezime, dan, mesec, godinu, sat i minut i mesto rođenja, mesto boravka i e-mail adresu) u inboks na našoj Fejsbuk stranici.

Ljubav, strast i seks – astrologija vam odgovara kako zavesti osobu koja vam se sviđa.

Kada se radi o ljubavi, seksu, ili makar samo o privlačenju dve osobe, često se okrenemo astrologiji u nameri da postavimo neka od ovih pitanja: Na koji način se treba udvarati osobi u određenom znaku?

Šta je ono što vaš partner ili osoba koja vam se udvara mora obavezno da zna o vama?

Kako sačuvati osobu u određenom znaku?

Da li su određeni znakovi skloni avanturi, flertu, ili neverstvu?

Kako se određeni znak ponaša u neformalnoj vezi?

Kako se određeni znak ponaša u ljubavnoj vezi?

Kako se određeni znak ponaša u braku?

Šta je ono što privlači određeni znak?

Kakav je seksualni potencijal određenih znakova?

Na koji način zavode horoskopski znaci – Kako zavode muškarci, a kako zavode žene?

Postoje i veoma precizni odgovori na ta pitanja i nalaze se u knjizi Ane Rakić Đuričić “144 ljubavne kombinacije”

Naravno, to nije sve. Pored veoma dobro opisanih opštih karakteristka svakog znaka, takođe možete saznati sve o psihološko-astrološkom profilu znaka koji vas zanima ili, na primer, dobiti ideju kako zavesti pripadnika određenog znaka, bez obzira na to da li se radi o muškarcu, ili ženi. To je opisano u poglavlju Samo za muške oči i uši – želim svoju seksi igračku i poglavlju Samo za ženske oči i uši – želim muškarca na svom dlanu.

Ali, čak, ni to nije sve. Sledi ono što je najvažnije svima koji se zanimaju za astrologiju: predstavljene 144 moguće ljubavne kombinacije, po kojima je knjiga i dobila ime, dakle, izuzetno precizan opis kako se svaki znak slaže sa svim ostalim znacima, u ljubavi, seksu, ali i poslu i prijateljstvu.