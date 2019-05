IKEA ART EVENT 2019 stiže u Srbiju krajem maja

je multidisciplinaran umetnik koji je do sada već izlagao u međunarodnim galerijama i muzejima. Njegovi radovi su deo postavke njujorškog Muzeja moderne umetnosti (MoMA), galerije The Tate Britain, muzeja The Menil Collection, The Brooklyn Museum te The Whitney Museum of American Art. “

Njegov tepih prikazuje neraskidivu povezanost naših života na planeti Zemlji koja lebdi svemirom i nadahnut je simbolima i običajima indijanskog naroda Navajo.