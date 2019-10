Hrono ishrana- obroci prema bio ritmu: Koliko ste usklađeni sa svojim biološkim satom?

Već dugo traje rasprava o povezanosti između onoga ŠTO jedemo i vremena KADA jedemo. Svi smo čuli klasične tvrdnje poput “ako želite smršati, nemojte jesti nakon 19 sati”, “ujutro na prazan želudac najpre popijte čašu tople vode s limunom” i slično. Neke od tih tvrdnji su naučno dokazane, neke pak nisu, no činjenica je da ciklus kretanja Sunca utiče na mnoge od procesa koji se odvijaju u našim telima, uključujući i varenje hrane.

Hronobiologija je grana biologije koja proučava ritam živih organizama. Mnogi procesi koji imaju fiziološku i nutritivnu važnost za naše telo odvijaju se u 24-satnim ciklusima. Unutar tih ciklusa, na naš unutrašnji sat deluju signali iz naše okoline kao što su svetlo i tama, zvukovi, vremenski uslovi, te uzimanje jela ili pića.

Nedavna su istraživanja pokazala da vreme uzimanja obroka može imati značajnu ulogu u regulaciji telesne težine. Tako je u jednom istraživanju provedenom na ljudima koji su provodili dijetu za mršavljenje dokazano da je kod osoba koje su svoj glavni obrok uzimali kasno (nakon 15:00) gubitak telesne težine bio značajno manji nego kod osoba koje su taj obrok uzimale ranije (pre 15:00)1.

5 načina da se uskladite sa svojim biološkim satom

Dan započnite zdravim i potpunim doručkom

Jedite redovito – nađite raspored koji vam odgovara i nastojte ga se maksimalno pridržavati

Pojedite tri glavna obroka i po potrebi jedan ili dva zdrava međuobroka

Ako je moguće, planirajte unapred svoje dnevne obroke i izbegavajte preskakanje glavnih obroka – ručak i večera važni su koliko i doručak!

Vaši obroci neka budu uravnoteženi i nastojte ne povećavati energetski unos tokom dana (naspram prethodnog dana)

Zamenski obroci

Ali, šta ako nemate vremena za pripremu obroka? Možda kasnite na sastanak, zaspali ste ili jednostavno želite više vremena da posvetite nekom hobiju – današnji užurbani ritam ponekad ne ostavlja dovoljno vremena za sva naša interesovanja. U tom slučaju, dobar izbor su zamenski obroci za kontrolu telesne mase, kao što su formulisani šejkovi. Upravo oni su se u brojnim istraživanjima2 pokazali kao praktična metoda kontrole težine, kao i izvor ključnih nutrijenata potrebnih organizmu. Da bi se taj cilj mogao postići, zamenski obroci moraju biti vrhunski i naučno istraženi te ispunjavati pojedinačne potrebe ljudi kako bi svakome pružili ono što im je potrebno.

Herbalife Nutrition Formula 1 Nutritional Shake Mix predstavlja bogat i kremast šejk koji se može pripremiti u nekoliko trenutaka i nudi odlično uravnotežene količine visokokvalitetnih proteina te esencijalnih makronutrijenata i mikronutrijenata, što ga čini odličnim zamenskim obrokom za kontrolu telesne mase3.

