Herbalife nutrition započinje inicijativu “Bez gladi u svetu”

Investiranjem 2 miliona dolara u borbu protiv gladi u svetu kompanija objavljuje informacije o partnerstvu sa organizacijom “Feed the children” koja se bori protiv gladovanja dece u svetu.

Herbalife Nutrition (NYSE:HLF), vodeća kompanija koja se bavi ishranom, danas objavljuje da započinje inicijativu Bez gladi u svetu (Nutrition for zero hunger), investiranjem 2 miliona dolara kako bi se prekinulo gladovanje u svetu, ljudima osigurao pristup zdravoj hrani i rešio problem gojaznosti. U sklopu inicijative, uz pomoć neprofitnih partnera, fokusiraćemo se na obezbeđivanje zdrave hrane, bolju edukaciju o ishrani, identifikovanje održivih izvora hrane i podizanje svesti o globalnoj krizi.

Uporedo sa započinjanjem inicijative, kompanija je objavila informacije o partnerstvu sa organizacijom Feed the Children, neprofitnom organizacijom koja se bori protiv gladovanja dece u svetu. Ova organizacija je odredila mesec septembar kao mesec borbe protiv gladi i kao vodeći partner inicijative Bez gladi u svetu (Nutrition for Zero Hunger) Herbalife Nutrition će podržati programe kako bi pomogli da se spreči glad u svetu.

“Inicijativom “Bez gladi u svetu” (Nutrition for Zero Hunger) se rešava glavni pandemijski problem, a putem saradnje sa našim partnerima kao što je organizacija Feed the Children, nadamo se da ćemo izgraditi svet u kome će svako imati pristup kvalitetnoj hrani i ishrani,” rekao je Alan Hoffman, izvršni zamenik predsednika Odeljenja za korporativne poslove.

Kao vodeća kompanija u svetu koja se bavi ishranom, kompanija Herbalife Nutrition je osnovana skoro pre 40 godina, s fokusom na značaju i dragocenosti zdrave ishrane i koja konzumentima u svetu obezbeđuje pouzdan izvor hranljivih namirnica putem mreže nezavisnih distributera.

“Organizacija Feed the Children se ponosi saradnjom sa kompanijom Herbalife Nutrition u rešavanju važnog problema gladovanja dece,” rekao je Travis Arnold, predsednik i izvršni direktor organizacije. “Problem ne možemo da rešimo sami. Znamo da ćemo kada udružimo snage imati veći uticaj na živote ljudi kojima smo potrebni širom sveta.”

Feed the Children je organizacija koja je posvećena pomaganju porodicama i zajednicama obezbeđivanjem pomoći i sredstava kako bi im pomogli da žive stabilnije i sigurnije u SAD-u i u 10 zemalja u svetu. Feed the Children je 2018. godine distribuirao 88,6 miliona kg hrane i osnovnih sredstava u saradnji sa partnerima kako bi pomogli 6,5 miliona ljudi u svetu.

Pored toga što se inicijativom Bez gladi u svetu podržava strateško partnerstvo, ona je usklađena i sa ciljem Ujedinjenih nacija o održivom razvoju #2, kojim se ljudi pozivaju na borbu protiv gladi u svim oblicima do 2030. godine, kao i rešenjima kojim se obezbeđuje bezbednost hrane i unapređuje znanje o ishrani svetu. Putem investicije od 2 miliona dolara, kompanije će:

ostvariti saradnju sa organizacijama koje se bore protiv gladi i neuhranjenosti i obezbeđuju bezbednost hrane

obezbediti donacije hranljivih namirnica i proizvoda za ishranu u naturi ugroženim ljudima

obezbediti sredstva za edukaciju o ishrani

angažovati i edukovati ljude u svetu putem integrisanih kampanja

Hoffman je dodao: “Videli smo na koji način zdrava ishrana utiče na živote ljudi i posvećeni smo pomaganju ugroženih ljudi širom sveta.”