Hello! vam poklanja

Povezane vesti



Od četvrtka, 17. januara, u bioskope stiže triler “GLAS”, sa sjajnom glumačkom ekipom koju čine: Džejms Makavoj, Brus Vilis, Semjuel L. Džekson i drugi.

Hello! vam poklanja 3×2 karte za nedelju (20.1.) u bioskopu Cineplexx UŠĆE Shopping Center u 17:20h.

Od reditelja filmova “Podeljen” i “Nesalomiv”, M. Najta Šjamalana, u četvrtak 17. januara stiže film neočekivanih obrta – GLAS (GLASS). Napet i uzbudljiv, film GLAS priča priču o tri čoveka, koji veruju da imaju nadljudske moći, poput heroja iz stripova, a njih tumače neka od najzvučnijih imena Holivuda, Džejms Makavoj, Brus Vilis i Semjuel L. Džekson.

Iz filma Nesalomiv, Brus Vilis se vraća kao Dejvid Dan kao i Semjuel L. Džekson kao Elajdža Prajs, poznatiji po svom pseudonimu gospodin Glas. Njima se priključuju, iz filma Podeljen, Džejms Makavoj, reprizirajući svoju ulogu Kevina Vendela Kramba i sve mnogobrojne ličnosti sa kojima živi i Anja Tejlor-Džoj kao lik Kejsi Kuk, jedini zarobljenik koji je preživeo susret sa Zveri.

Nadovezujući se na priču s kraja filma Podeljen, Glas pronalazi Dana u potrazi za Krambovom nadljudskom verzijom, Zveri, u seriji burnih susreta, dok Prajs prvobitno tajnovito prisutan prerasta u organizatora sukoba koji čuva tajne pogubne za obojicu.

-Filmovi Nesalomiv i Podeljen su u neku ruku priče koje se bave destruktivnim superherojima. Podeljen uopšte nije ni izgledao kao film o superheroju ili antiheroju. To je zapravo bila zastrašujuća priča koja je na kraju samo nagovestila da nije reč o običnim ljudima. Došlo je vreme da superheroje smestimo u različita okruženja i situacije i ovaj film to definitivno radi. Kevin je lik kog je majka zlostavljala i kao posledica toga, njegov um je napravio određene podele i barijere. Pored te 23 ličnosti koje je stvorio, on je neko ko je dugo bio u određenoj vrsti kome, dok su druge ličnosti koristile njegovo telo, a on je samo jedan od svih tih likova,” izjavio je mladi i talentovani glumac, Džejms Makavoj.

Ako želite da osvojite karte, odgovorite na pitanje kako se zove glumac koji u filmu “GLAS” tumači lik Kevina Kramba?

A) Brus Vilis

B) Semjuel L. Džekson

C) Džejms Makavoj

Odgovore pošaljite u formi komentra na našoj Fejsbuk stranici. Najbrži tačni odgovori dobijaju karte