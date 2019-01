Hello! vam poklanja

U zimskom periodu je izuzetno važno da poboljšamo imunitet, da bismo se zaštitili od virusa i ovu godinu započeli zdravi i raspoloženi.

U tome će nam pomoći energetsko piće HELL ENERGY Multivitamin. Tri najsrećnije čitateljke obradovaćemo paketom HELL energy proizvoda koji sadrži HELL Multivitamin, HELL ENERGY šolju, majicu ili kačket i još nekoliko poklona iznenađenja.

HELL ENERGY energetska pića nam dolaze iz susedne Mađarske a naišla su na odličan prijem kod potrošača u Srbiji i spadaju u jedan od najbrže rastućih brendova u ovoj oblasti. Osim vrhunskog kvaliteta, neodoljivog ukusa i pristupačne cene, Classic verzija ovog pića postala je omiljena među potrošačima, delom zahvaljujući i reklamnoj kampanji sa legendarnim glumcem Brusom Vilisom.

Energetska pića HELL ENERGY odlikuje bogat sadržaj vitamina. Ona sadrže grupu B vitamina koji blagotvorno deluju na naš organizam: vitamin B2 pomaže održavanju dobrog vida, B3 utiče na kožu da ostane zdrava, B5 unapređuje naše mentalne sposobnosti, B6 smanjuje umor, kao i B12 koji doprinosi stvaranju energije u metaboličkom procesu.

Jedinstven proizvod na tržištu energetskih pića je HELL ENERGY MULTIVITAMIN. Ovo energetsko piće osim vitamina B, sadrži dodatne A, C i E vitamine, koji tokom zimske sezone omogućavaju nadoknadu vitamina usled nedostatka svežeg voća i povrća. Vitamin C jedan je od najjačih antioksidanata i najbolji saveznik u borbi protiv infekcija, virusa, umora, ali on takođe olakšava apsorpciju gvožđa. Vitamin E obezbeđuje zaštitu ćelija jer poboljšava iskorišćenost kiseonika u organizmu i štiti krvne sudove i kožu od slobodnih radikala. Vitamin A takođe je nezaobilazan za dobro funkcionisanje imunog sistema.

Intenzivna narandžasta boja HELL ENERGY MULTIVITAMIN energetskog pića poboljšava naše raspoloženje evocirajući uspomene na sunčane dane dok količina kofeina od 32mg/100 ml, ukus mešanog voća, kao i koriš

enje pravog granulisanog šećera u proizvodnji ostaju nepromenjeni. Obilje energije i vitamina upakovano je u limenku čiji je dizajn pažljivo odabran. Zbog svega ovoga HELL ENERGY MULTIVITAMIN savršen je izbor napitka tokom zimskih dana kada nam je potreban izvor dodatne energije i saveznik za očuvanje dobrog imuniteta.