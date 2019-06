FOREO obeležava Svetski dan Sunca: Najpopularniji beauty gedžet po specijalnoj ceni tokom juna

Topli letnji dani već pokazuju svoje najlepše boje, od šarenog cveća i zelenila u parkovima i gradskim oazama, preko raznobojnih letnjih haljinica koje lepršaju na devojkama i mame poglede, do kupaćih kostima i ostalih aksesoara za plažu na morskim obalama. Gde god se nalazili, Sunce nas uveliko greje i daje nam pozitivnu energiju, a tome smo se radovali cele godine! Slaveći Svetski dan Sunca, koji se danas obeležava širom planete, FOREO podseća na sve blagodeti sunčeve svetlosti za zdravlje organizma i dobro raspoloženje, ali istovremeno ukazuje na važnost adekvatne brige o koži tokom leta. Veoma je jednostavno steći naviku pravilne rutine nege kože, ili kako se to danas popularno kaže beauty routine, a njena vrednost je za naše lice dragocena.

Iz ovih razloga je FOREO, vodeći švedski brend u oblasti lepote i velnesa, tokom juna obezbedio specijalnu cenu, umanjenu za 30 odsto, na omiljenu LUNA play plus četkicu za čišćenje lica, koju možete naći u svim dm drogerijama širom Srbije. Ultra higijenska, silikonska četkica za lice, na koju se može naneti pena ili gel za umivanje, nežno čisti površinski sloj kože uz T-sonične pulsacije, odstranjujući mrtve ćelije površinskog sloja kože i pružajući blagu masažu koja podstiče mikrocirkulaciju. Ovaj uređaj, atraktivnog dizajna i veselih boja, staje na dlan i možete ga poneti sa sobom gde god da krenete tokom letnjeg odmora, a treba vam samo minut ujutru i uveče da bi vaša koža bila čista i blistava.

Kako je nega lica posebno važna na letovanju – kada razmišljamo samo o tome gde je najbolji provod, koje sve skrivene dragulje nepoznatog grada treba otkriti i na kom kraju plaže ćemo moći da igramo odbojku na pesku – LUNA play plus je tu da bismo što manje vremena proveli u čišćenju lica uz vrhunske rezultate koje dobijamo.

Leto može da počne – FOREO LUNA play plus je must have za sve avanture pred nama!