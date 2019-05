Džordž Kluni otkrio kako izgleda tipično jutro u njegovom domu

Kako je živeti u Engleskoj?

–Volim sve što se tiče života u Engleskoj, osim vremena. Volim ljude. Sviđa mi se kultura. Sviđa mi se gde živimo. Sviđaju mi se sve moje komšije, ali čoveče, prošao sam kroz period od šest meseci a da nisam video sunce.

Kako izgleda tipično jutro u domu Clooney-jevih?

–Budim se, dečije pelene su već promenjene. Zapravo, oni menjaju moje pelene, a onda ja pravim kafu za moju ženu i sebe – počinjemo dan sa malim Nespressom ujutru. A tu je i mnogo pidžama zabava sa decom. Onda mi zapravo idemo na posao, jer sada moram da zarađujem za decu koju imam. Oni su skupi, znate, potrebne su im flašice i razne stvari. Moraju da idu u školu u nekom trenutku, čujem. Ja nisam, i dobro je ispalo za mene.

Kakvo je Vaše mišljene o recikliranju?

–U poslednje vreme je bilo dosta diskusija o otpadu i recikliranju i to iz dobrog razloga. Znate, radim sa Nespressom već skoro 15 godina, a stvar koju sam oduvek voleo je da su stvarno bili svesni recikliranja, ali i mnogo drugih stvari. Oni obraćaju pažnju na uzgajivače. Znate, odrastao sam na farmi za rezanje duvana, i nismo imali planove za odlazak u penziju, a Nespresso na to obraća pažnju. Recikliranje je zaista važan deo ovoga. I zaista su olakšali i napravili da recikliranje bude pogodno, i ja im aplaudiram. Veoma sam srećan i veoma ponosan što radim za kompaniju zbog toga.

Možete li mi reći nešto o radu sa farmerima širom sveta?

–Pa, ima mnogo stvari koje oni rade. Deo toga je da pomognu uzgajivačima da koriste stabla koja prave hladovinu kako bi koristili manje vode. Postoji odlična verzija kako da se farme same održe na način da mogu proizvesti bolju kulturu i biti u stanju da je kontinuirano proizvode iz godine u godinu, i da zarađuju više novca za sebe, za uzgajivače, što stvara eko-strukturu unutra za ove porodice, i to postaje sve veće, veće i veće. Većina mesta. Skoro sva mesta gde se uzgaja kafa stvorila su mirna područja, što je prilično važan deo. Videćete ga sada u Kolumbiji, ali videćete ga i širom sveta. I, dakle, jedan od velikih dragulja koji oni rade je da u osnovi pomažu uzgajivačima sa održivošću, sa sposobnošću da … Znaš, opet, samo ideja o radu na penzionim planovima za uzgajivače je neverovatna, jer to niko ne radi.

Zašto ljudi treba da odaberu Nespresso?

–Zašto ljudi treba da odaberu Nespresso? Ljudi danas, više obraćaju pažnju na životnu sredinu i održivost nego moja generacija, ali još uvek morate imati dobar proizvod, znate? U suprotnom ga je jako teško prodati nekome. Još uvek moraš da voliš ono što piješ. I tako, stvarnost je da je to zaista odličan proizvod, a to je velika stvar. Mislim da je to najvažniji deo. Znaš, možeš da uradiš mnogo dobrih stvari, ali moraš, pre svega, da plasiraš dobar proizvod, znaš?

Kampanja nosi naziv ‘Potraga’. Zašto se baš tako zove?

–Zove se “Potraga” jer smo mislili da će to biti smešan naziv za film. Znaš, zabavno je to što uvek treba da odigram neku vrstu nereda na putu, i sada ponovo. Smešno je to, što sam stariji, svi me, čini mi se smatraju najglupljom osobom u prostoriji, ali ovaj put sam u potrazi za kafom. Napuštam srednjovekovna vremena i idem u Njujork da nađem kafu, a moj omiljeni deo je kada dovedem kraljicu i sve ostale nazad sa mnom po još kafe, i tamo dolazi Natalie, ona je tako divna.