Coca-Cola predstavlja misterije Srbije: Usudi se da ih otkriješ!

Bogatu istoriju Srbije ne čine samo istorijski događaji, već i velike misterije i legende. Bilo da je reč o tajanstvenim mestima, utvrđenjima koje vekovima prkose neprijatelju ili pričama o princezama i čarobnjacima, ove mistične priče nam raspiruju maštu i čine da nas često podilaze žmarci dok ih slušamo.

Legende koje otkrivamo stare su i nekoliko vekova, poput možda i najpoznatije misterije u Srbiji – one po kojoj se na planini Rtanj pojavljuju vanzemaljci i NLO. Ljudi čak i tvrde da su sa njima i komunicirali i da nakon ovog iskustva njihov život više nije isti. Kako kažu svedoci, to i nije čudno, s obzirom na to da se na Rtnju emituje kombinacija čak tri energije: električne, elektromagnetne i takozvane „životne”. Čak se priča i o tome da je Rtanj piramida ispod koje se nalazi ista takva, a kako se navodi, energetski je jača čak i od Keopsove! Šta se iza svega krije, i dalje je pod gustim velom tajne.

Intrigantna je i priča o najpoznatijem srpskom vampiru Savi Savanoviću, koja zvuči kao scenario za horor film. Sava je ubio devojku koja ga je odbila, pa su ga meštani iz osvete ubili i sahranili van seoskog groblja. Legenda kaže da se Sava povampirio i davio one koji bi mleli žito u njegovoj vodenici, dok onaj ko bi prespavao u vodenici, jutro ne bi dočekao živ…

I Beograd kao prestonica krije mnoge misterije, poput one da Beogradska tvrđava leži na tajnim lagumima, koji se prostiru kilometrima ispod zemlje. Da li oni uopšte postoje nije poznato, ali zna se da je Beogradska tvrđava dočekala i ispratila mnoge vojskovođe koji su tragično završili život upravo u podnožju njenih bedema. Zato se i veruje da njihovi duhovi i dalje lutaju, čekajući pravdu koja nikad neće doći.

Poznata Vršačka kula takođe je misteriozna. Navodno, kula je dom princeze zmije, koju je zadesila zla sudbina. Prelepa princeza odbila je čarobnjaka koji je bio zaljubljen u nju, pa je on nju pretvorio u zmiju, prokletu da luta vekovima. Po jednoj verziji, ona i dalje traži nekog ko će sa nje skinuti čini, dok je po drugoj, kletvu prekinuo pastir koji se usudio da je poljubi.

