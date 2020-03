Budi svoja, ponosna i snažna: Proslava Dana žena u UŠĆU

Proslava dana žena je još jedna prilika da jedna polovina govori da je način na koji se praznik obeležava postao uvredljiv za žene, dok druga polovina radosno šeta sa ružom u ruci. I sve su u pravu. Žena koja oseća da joj ne prija tradicionalno obeležavanja 8. marta je u pravu! Žena koja želi da se upravo na Dan žena oseti kao najlepša na svetu je u pravu. Ono što je na kraju važno, i danas i svaki dan, je da žene budu ono što jesu i ono što osećaju da treba.

A povodom Dana žena, UŠĆE Shopping Center je pokrenuo i digital kampanju “BUDI SVOJA, PONOSNA I SNAŽNA” koja u fokus stavlja na žene i sve one ženske osobine kojima dame svakodnevno pobeđuju sebe i svoje životne izazove. Kampanju su podržale i brojne poznate dame, koje su za UŠĆE kampanju podelile sa javnošću kako one vide temu osnaživanja žena danas.

– Važno je da se žene međusobno podržavaju zato što društvo još uvek nije jednako i zato što smo samo zajedno jače. Samo zajedno možemo da omogućimo narednim generacijama jednako i slobodno društvo – ističe performans umetnica Marta Jovanović.

– Za ženu, unutrašnji glas je najveći učitelj i vođa. Kada žena ima jasne želje i snove, ona je inspirisana na šta ukazuje i sama reč “in-spirit”. A najdelotvorniji lek je učiniti svaki dan mali korak ka ostvarenju svog sna. Ne moramo da znamo kako ćemo stići do cilja i kako ćemo rešiti sve ono što nas danas plaši. Samo treba da se setimo da je moć u nama – smatra Jelena Ivanović, talent coach (MSO) i osnivač motivacionog centra “SUPREME YOU“.

– Kada mi neko kaže “ne”, to ne znači da ja to ne mogu, to jednostavno znači ja to ne mogu uraditi sa njima –tako dr Emilija Stojanović, dobitnica nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ za 2019. godinu ohrabruje sebe.

– Moje bliske prijateljice su sve u različitim profesijama i sferama, ali se svaka suočava sa istim poteškoćama: borba za ravnopravni status, platu i poziciju, dok sa druge strane mora da odgovori na pritisak društva da se pokaže/dokaže/ostvari u ulozi žene i majke. Maltene da nema razlike da li si u šou biznisu ili si časovničarka ili pravnica – ističe Sara JO i dodaje da je upravo zbog toga važna podrška ženama, jer onda žena shvati da nije sama, ublaži se osećaj krivice i žena dobije vetar u leđa.

– Mislim da su žene koje podržavaju druge žene uspešnije u svom poslu. Samo zajedničkim snagama i zalaganjem možemo napraviti velike promene. Naša mala pohvala može nekome biti veliki vetar u leđa, a međusobno povezivanje između žena dovodi do velikih ideja i napredovanja –stav je Ivane Maksimović, naše reprezentativke u streljaštvu.

