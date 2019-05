The Body Shop u Srbiji: Popularni kozmetički brend dostupan i našim kupcima

The Body Shop, originalni britanski brend prirodnih proizvoda stigao je u Srbiju! Prvi prodajni objekat otvoren je u Tržnom centru Ada Mall i kupcima u Srbiji ponudiće prepoznatljive The Body Shop proizvode. Otvaranje druge prodavnice u tržnom centru Delta City najavljeno je za početak juna, a zatim i pokretanje e-prodavnice u narednom mesecu. Kompanija Triple Jump Group franšizni je partner The Body Shop-a u Srbiji.

The Body Shop je poznat kao začetnik upotrebe prirodnih sastojaka u visokokvalitetnim kozmetičkim i toaletnim proizvodima i svojoj etičkoj savesti. Pravi je globalni brend sa 3.000 prodavnica širom sveta. U Srbiji će ponuditi svoje čuvene proizvode kao što su maslac za telo Shea Body Butter, maska Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask, Hemp Hand Protector za zaštitu ruku od konoplje, kao i nove favorite jogurte za telo Body Yogurts.

The Body Shop je zaista jedinstven brend i sasvim je prepoznatljiv još od osnivanja 1976. godine, od strane Dame Anite Roddick. Začetnik je filozofije da poslovanje može biti u velikoj meri usmereno ka stvaranju dobrog, i taj etos je i dalje pokretačka snaga brenda. Prvi se posvetio pravednoj trgovini, davne 1987. godine. Danas imaju partnerstvo sa 32 Community Trade nabavljača sastojaka visokog kvaliteta širom sveta. Bio je prvi međunarodni kozmetički brend koji je pokrenuo pitanje korišćenja životinja u svrhu testiranja kozmetičkih proizvoda, i sakupio podršku potrošača za zabranu u Evropi. Prošle godine, njihova Forever Against Animal Testing kampanja, je sakupila preko 8 miliona potpisa, tražeći zabranu testiranja kozmetičkih proizvoda, na životinjama, svuda i zauvek, kroz kovenciju UN.

-Radujemo se dolasku The Body Shop brenda u Srbiju. Verujemo da će nam uvid u navike srpskih potrošača i lokalna stručnost od strane Triple Jump Group, pomoći da pružimo prvoklasne proizvode i ugodimo tržištu Srbije, izjavila je Sarah Jackson, Franchise Account Director za The Body Shop EMEA.

Sanja Todorović, podpredsednica Triple Jump Groupe, kaže: -Znamo da su ljudi u Srbiji veoma zainteresovani da otkriju fantastične The Body Shop proizvode i sigurni smo da će ovaj brend biti veoma popularan kod nas. The Body Shop vidi veliki potencijal i mogućnosti u upotrebi tržišta za pozitivne promene u svetu. Pozivamo sve u Srbiji da dođu i otkriju novo i jedinstveno iskustvo u šopingu!-