Avon predstavio Distillery – svoju prvu vegan skin-care kolekciju

Kao odgovor na sve veću potrebu potrošača širom sveta da odgovorno biraju i konzumiraju proizvode, ali i čvrsto verujući da je čista lepota definisana savesno kreiranim proizvodima, bez štetnih sastojaka, kompanija Avon premijerno je predstavila svoju prvu vegan skin-care kolekciju Distillery.

Pažljivo uklopljeni naziv kolekcije savršeno opisuje njenu suštinu – destilaciju i izdvajanje esencije kao najvažnijeg aspekta čiste lepote. Ovu kolekciju čini pet proizvoda – Clean Break balzam za čišćenje lica, C Shot vitamin C u prahu, Purify ulje za lice, Shade the day dnevna krema sa SPF 25 i Sleep Potion noćna krema, koji u sebi kriju sastojke odabrane sa posebnom brigom o zdravlju i okolini, veličajući čistu lepotu bez kompromisa.

Njihova snaga krije se u ravnoteži čistih, moćnih sastojaka i koncentrovanih formula koje neguju i obnavljaju kožu, regenerišući njenu prirodnu blistavost. Svi proizvodi su 100% vegan, ne sadrže parfeme, alkohol i veštačke boje, alergološki su i klinički testirani i pakovani u posebno dizajniranu eko ambalažu.

Inspirisane upravo čistom lepotom, glumica Miona Marković, novinarka i blogerka Brana Antović i influenserka Anja Šušnjar pred filmskom kamerom otkrile su šta vole kod sebe, koliko je važno slušati i udovoljavati sebi, a šta su još sve sa publikom podelile možete pogledati u video materijalu.

Film koji potpisuje u potpunosti ženska ekipa na potpuno drugačiji način predstavlja suštinu i vrednosti iza kojih stoji kolekcija Distillery, motivišući sve devojke da vole sebe baš onakve kakve jesu, brinu o sebi i ne plaše se da budu svoje i prirodne.

Proizvodi iz nove Distillery kolekcije dostupni su u Avon brošuri, kao i na sajtu www.avon.rs