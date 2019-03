Avon donosi novi Vitamin C serum: Snaga 30 narandži u samo jednoj bočici!

Meseci hladne zime, koja je čini nam se trajala i duže nego što smo navikli, uticali su na naše raspoloženje, a hladni vazduh oštetio je i našu kožu, isušio je. Dok su prvi tragovi proleća i više nego dobrodošli, koži je potrebno malo dodatne pomoći. Zato nam ovog proleća Avon donosi 30 narandži u jednoj bočici, lansirajući novi Vitamin C serum u okviru svoje Anew linije.

Novi Vitamin C serum predstavlja bogat izvor vitamina C, moćnog antioksidanta koji pomaže da koži vratite prirodni i mladalački sjaj. Dok slobodni radikali napadaju naše zdrave ćelije u telu i koži i oštećuju ih, čime se ubrzava starenje kože, vitamin C ih u tome sprečava. Zahvaljujući jedinstvenoj, patentiranoj formuli sa 10% stabilnog vitamina C, serum aktivno deluje na kožu obezbeđujući maksimalnu revitalizaciju – od prve do poslednje kapi.

„Vitamin C je esencijalni hranljivi sastojak mlade kože, ali ga naše telo nažalost ne proizvodi, zbog čega se apsorbuje iz spoljnih izvora, kao što su hrana i kvalitetni dodaci prehrani. Kod žena, nivo apsorpcije opada sa godinama i zato je novi Anew Vitamin C serum koji nam Avon donosi, pravi moćni saveznik svake žene. Pored svojih prednosti koje ima u borbi protiv bora i finih linija na licu, povećavava proizvodnju kolagena i poboljšava teksturu same kože, a vrlo je jednostavan za upotrebu. Dovoljno je naneti jednu do dve kapi na očišćenu kožu, pre korišćenja kreme.“ – izjavila je dr dermatolog Tamara Maravić.

Vitamin C serum dostupan je po ceni od 1490 dinara u Avon brošuri od 21. marta, kao i na www.avon.rs