Agent 007 u novom filmu nema vremena za umiranje – a vi za umivanje?

Otkrijte tajno oružje za vrhunsku negu lica

Samo jedan pogled na vaše stalke i nesesere u kupatilu dovoljno govori koliko je industrija lepote ponudila rešenja da brinete o svom izgledu. Ogroman je broj opcija i preparata za telo, kosu, nokte, stopala, ali definitivno, deo tela koji iziskuje najviše pažnje je lice. Logično, najizloženije je spoljašnjim uticajima, i pokazuje kvalitet našeg zdravlja. Zato je nega lica stavka gde ne smete da pravite kompromise u beauty rutini.

Istovremeno, kad već na raspolaganju imamo toliko opcija, često se “izgubimo“ (ali i umorimo) u potrazi šta nam zaista pomaže da održavamo naše lice čistim i sjajnim. Zapravo, nekada deluje kao da su nam potrebne veštine tajnog agenta Džejmsa Bonda da bismo obavili misiju “besprekorno lice“.

Lepota lica nalazi se u lepoti karaktera, kaže stara arapska poslovica – i toga su apsolutno svesni svi eksperti u švedskoj kompaniji FOREO, koji od 2013. godine intenzivno rade na tome da se nega lica znatno unapredi i olakša, kako biste bili zadovoljni svojim izgledom i – u isto vreme – svoje samopouzdanje podigli na viši nivo.

UMIVAJTE SE PAMETNIJE!

“Bondovskim“ rečnikom, vaše tajno oružje u nezi lica su inovacije. Takvim rešenjima, u vidu posebno dizajniranih četkica za lice, FOREO šalje poruku da jednim uređajem obezbedite najbolje za svoju kožu. Da, čak i proces umivanja može biti prevaziđen – i unapređen.

Sve FOREO četkice za lice napravljene su od 100 odsto ultrahigijenskog silikona, i sadrže mehanizam koji proizvodi 8.000 prijatnih pulsacija u minutu. U pitanju su T-Sonic pulsacije, koje prodiru duboko u kožu i “izvlače“ 99,5 odsto nečistoća, masnoća, ostatka šminke i mrtvih ćelija, mitisere, čime se koža dubinski čisti i vraća joj se prirodan sjaj. Posledično, poboljšana je i cirkulacija krvi, a prijatne pulsacije opustile su i mišiće lica – pa je osećaj na licu nežan i lagan.

Sve ovo je rezultat korišćenja LUNA play plus četkice, koja je tokom septembra dostupna u svim dm drogerijama po 30 odsto umanjenoj ceni. Posebna pogodnost je što se ona koristi samo dva minuta dnevno – minut ujutru i minut uveče, nakon čega možete biti sigurni da ste uklonili nečistoće kako treba. Ovo tajno oružje, koje bi sigurno poslužilo i „novom“ agentu 007 u najnovijem nastavku “Nema vremena za umiranje“ (No Time To Die), već odavno koriste i brojne poznate lepotice da bi održavale kožu besprekornom, poput sestara Kardašijan, Lejdi Gage, Kajli Džener i Viktorije Bekam.

Tehnologija koju je FOREO patentirao jeste odgovor na sve nedostatke ručnog čišćenja lica, zato iskoristite priliku da svoju beauty rutinu obogatite na najbolji način.