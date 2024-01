Najtoplije jakne i čizme na sniženju čak 60%

Ovih dana borimo se s niskim temperaturama, nekoliko slojeva odeće je neizbežno, a prioritet je da izaberemo odevne kombinacije koje će biti tople i udobne.

Ključ svakog zimskog autfita nalazi se u dobroj jakni i kvalitetnim čizmama, a ukoliko još niste kupili komade koji će vam pomoći da lakše prebrodite hladnoću, aktuelna sniženja su pravi trenutak za to.

Od nezaobilaznih perjanih jakni i modela od eko kože, do čizama stvorenih za sneg i kišu, u prodavnicama Fashion Company čeka vas raznovrstan izbor stilova na sniženju do -60%, i to u radnjama Fashion&Friends, Diesel, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Levi's, Liu Jo, Scotch&Soda, Superdry, Timberland, Steve Madden, Camper, Shoezen. Prodavnice Hugo, Patrizia Pepe i Calvin Klein Underwear nude popuste do -50%.

U nastavku smo izdvojili favorite za žene i muškarce čija je cena snižena za čak 60 odsto: Promo

Superdry parka sa krznom Replay kratka jakna Trussardi jakna Calvin Klein jakna od eko kože Calvin Klein zimske čizme Miss Sixty duboke čizme Tommy Hilfiger srebrne čizme Guess čizme UGG čizme sa debljim đonom Promo

Tommy Hilfiger kratka jakna Superdry parka Timberland 3 u 1 jakna Timberland jakna Scotch&Soda jakna sa kapuljačom Camper čizme Calvin Klein čizme Camper čizme Steve Madden čizme





Sve komade možete da pronađete u prodavnicama u nastavku:

BEOGRAD

Galerija – Fashion&Friends, Replay, Diesel, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Guess, Levi’s, Superdry, Patrizia Pepe, Timberland, Camper, Shoezen

Ušće – Fashion&Friends, HUGO, Diesel, Levi’s, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein Underwear, Timberland

Delta City – Fashion&Friends, Calvin Klein Underwear

Rajićeva - Fashion & Friends, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi’s, Scotch&Soda

BEO - Fashion & Friends, Guess, Superdry

Ada Mall – Fashion & Friends, Replay

BIG - Fashion&Friends

Knez Mihailova –Replay, Superdry, Steve Madden

NOVI SAD

Promenada - Fashion & Friends, Replay, HUGO, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi’s, Steve Madden, Superdry, Timberland, Shoezen

BIG - Fashion & Friends

PANČEVO

Big – Fashion & Friends

KRAGUJEVAC

Big Fashion – Fashion & Friends

NIŠ

Delta Planet – Fashion & Friends, Replay, Levis

Forum - Fashion & Friends, Tommy Hilfiger