To može samo ona: Selin Dion prošetala Njujorkom u savršenom outfitu (foto)

Selin Dion često je na udaru modnih kritičara širom sveta, dok je jedni hvale, drugi smatraju da njen stil nije primeren njenim godinama, ali ona ne odustaje od sjajnih kombinacija

Za glasovne mogućnosti Selin Dion svi su složni – nema joj ravne, ali kada je u pitanju njen stil odevanja, mišljenja su podeljena.

Iako veoma vodi računa i prati svetske modne trendove, pevačica često iznenadi svojim modnim izborom i kombinacijama, naročito u poslednje dve godine.

Fanovi su je osudili i da je premršava, ali ona je na to imala jasan odgovor.

– Ako se samoj sebi sviđam ovakva kakva jesam, ne želim uopšte da razgovaram o tome. Nemojte me gnjaviti, nemojte me fotografisati. Ako vam se sviđam, to je odlično. Ako vam se ne sviđam, onda me jednostavno pustite na miru – rekla je ljutita pevačica koja je nakon smrti supruga Renea Anželila dugo bila u depresiji i pritom drastično smršala.

Selin Dion – stajling bez konkurencije

Svako novo pojavljivanje u javnosti legendarne pevačice dočekano je sa velikim nestrpljenjem – šta će sada obuči?

Njeno poslednje poziranje fotografima na ulicama Njujorka, prošlo je i više nego odlično. A pevačicu, rekli bismo, sva ovo priča oko njenih stajlinga i te kako zabavlja.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Violeta Didi (@violedidi35) дана 8. Мар 2020. у 9:55 PDT

Selin je po ko zna koji put pokazala da je ikona stila!

Ona je ponela jednodelnu haljinu-kaput interesantnog printa, uz koju je uklopila kaiš u braon nijansi. Čitav outfit dodatno je uobličila prelepim šeširom čuvenmog brenda “Eric Javits“. Nosila je i duge crne čizme, kao i moderne naočare.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели The Cut (@thecut) дана 5. Мар 2020. у 7:10 PST

Selin Dion kraljica printa

Međutim, njeno prethodno pojavljivanje na ulicama američkog velegrada podelilo je mišljenja.

Iako se ne plaši da eksperimentiše sa bojama, dezenima i materijalima, ovog puta iznenadila je sve.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели About Her (@aboutherofficial) дана 8. Мар 2020. у 4:18 PDT

Seline se ponosno i odvažno pojavila na ulicama Njujorka u beloj rolci i kaputu savršenog dezena, a uspela je da ponese i svilene čarape sa istom “šarom”.

Pevačica je odeću iz kolekcije “Moncler x Richard Quinn” upotpunila belom cipelama, koje su u ovoj kominaciji bile skoro nevidljive.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Fan_De_Céline (@fan_de_celine_68) дана 7. Мар 2020. у 12:20 PST

I dok manjina uspeva na društvenim mrežama raznim komentarima da umanji veličinu pevačicinog modnog umeća, ona za to ne haje.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Céline Dion Philippines (@celinedionphilippines) дана 7. Мар 2020. у 5:19 PST

Vešto kombinuje različite stilove i boje i šti o je najvažnije svaku kombinaciju iznese na najbolji mogući način.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели 𝗖𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗶𝗼𝗻 𝗙𝗶𝗷𝗶 (@celinedionfiji) дана 7. Мар 2020. у 2:09 PST

