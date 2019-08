Dragana Mirković: Otpustila sam stiliste, sada sama biram šta ću da obučem

Dragana Mirković oduševila je publiku na nedavno održanom Music Week festivalu, a njen dolazak u Beograd privatnih helikopterom podigao je veliku buru u javnosti.

Dragana je snimak podelila sa fanovima putem Instagrama, a oni su tada bili prijatno iznenađeni i njenim modernim stajlingom.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Dragana Mirković (@dragana_mirkovic) дана 22. Авг 2019. у 10:47 PDT

Dragana priznaje da je navikla da dobija i lepe i manje lepe komentare na račun svog oblačenja, ali da se nikada oko toga nije nervirala.

– Kako god da izgledate, uvek će se naći neko kome se to neće dopasti. Toga sam svesna i nikada se nisam nervirala kada sam čula kritike na račun svog oblačenja, čak sam, ukoliko je konstruktivna, pokušavala da iz nje nešto naučim. U poslednje vreme čujem mnogo više pohvala i drago mi je svakako zbog toga, a jedino što se promenilo jeste da sve što možete videti na meni biram isključivo sama. Ranije sam dosta sarađivala sa stilistima, međutim, odlučila sam da to više ne radim. To ne znači da se neću obratiti nekom od dizajnera za određenu priliku, jer i tu ima sjajnih i talentovanih ljudi, ali će i dalje konačna odluka biti samo moja – rekla je Dragana u intervjuu za Kurir Stars.

U narednom periodu Dragana će znatno više biti okrenuta karijeri nego u prethodne dve decenije, koje je želela da posveti deci. Kako je najavila, češće će snimati pesme i spotove, ići će na turneje, nastupati u regionu.