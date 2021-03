Top boje za proleće i leto 2021. godine: Obožavaćete ih (foto)

Top boje za 2021. godinu uneće neverovatnu energiju, jer će proleće i leto biti obojeni ovim nijansama...

Prošle godine, modni svet su preplavile neutralne nijanse, s ponekim detaljem koji je razbijao monotoniju tonova boje kože, kapućina i peska. Međutim, ova godina donosi nam široku paletu različitih kolornih tonova, koji će prodrmati i razbuditi ovu sezonu.

Zavirite u orman i pogledajte imate li već neki komad odeće ovih boja i ponosno ga ponovo ponesite, kao prethodnica novog trenda.

Žalfija zelena

Po svemu sudeći, žalfja zelena će biti broj jedan ove godine. A kada malo zavirimo u prošlost, to i te kako ima smisla! Naime, prošle godine, sve je bilo bež i “kremasto”, a pretprošle godine svet je poludeo za prljavoroza bojom. Nije ni čudo što je 2021. prosto vapila za svojom sopstvenom prigušenom nijansom. Uz sve to, žalfija zelena pristaje svim tonovima kože, a dobro se slaže uz teksas. Dakle s ovom bojom nema greške.

Čokoladna smeđa

Od mlečnijih do bogatih, tamnih čokoladnih nijansi… Možemo slobodno reći da je čokoladna smeđa nova crna i da se ove sezone nalazi svuda: od jakni od eko kože, preko čizama i patika do donjeg veša, navodi portal "lepotaizdravlje.rs".

Lavanda

U paleti ima mnogo ljubičastih nijansi, ali jedna se posebno izdvaja, a to je boja lavande. Lagana, vedra i razigrana, osvojila je sve simpatije, pa je tako sve “lavandastično” – donji veš, kupaći kostimi, bluze, košulje, aksesoari…

Bledožuta

Kažu da sami sebi treba da budemo sunce, a kako drugačije osunčati dan nego obući se u žuto? I dok je neka žuta previše intenzivna, ova nijansa je blaga i veoma otmena. Ukoliko niste ljubitelj žutih tonova, svoju kombinaciju uvek možete osvežiti aksesoarom ove boje.

Jarka narandžasta

Ne baš neonski blještava, ali veoma intenzivna, ova hrabra boja je apsolutni must have ove sezone. Od bikinija, preko jakni, do haljina i kombinezona, jarka narandžasta pristaje i tamnoputijim i osobama svetlog tena, a nosi se i u proleće i na leto, a nosiće se i kada stigne sezona jesen/zima 2021/2022.

Top boje za 2021. godinu - Dajte još zelene!

Pored spomenute žalfije, ove godine, u modi su i druge nijanse zelene, poput limete ili maslinastozelenih tonova. Ono što je u ovom slučaju sjajno jeste što se boje lako kombinuju kako sa drugim nijansama, tako i međusobno.