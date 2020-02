Viktorija Bekam na velika vrata vraća “Spice Girls” čizme (foto)

Kada Viktorija Bekam pravi reviju, čitav London je na nogama. Tako je bilo i ovog puta, kada je slavna porodica Bekam prisustvovala predstavljanju kolekcije za jesen/zimu 2020. godine.

Ako se iko promenio, ona je: Viktorija Bekam je neprikosnovena kraljica mode, a da li je oduvek bilo tako?

Naime, članovi porodice Bekam – uključujući Dejvida i decu Romea (17) , Kruza (14) i Harpera – sedeli su u prvom redu.

Victoria Beckham brings ‘gentle rebellion’ to the runway while Roland Mouret champions ‘values not trends’ at London Fashion Week https://t.co/RnXPubwdIz

Odmah pored njih, našli su se glavni urednici “Voga” Edvarda Eninfula i Ana Vintur, kao i kraljica Elizabeta II.

The Queen made a surprise appearance at London Fashion Week.

Royalty of the fashion world, Anna Wintour the Editor-in-Chief of Vogue sat next to her during a runway show. Read more: https://t.co/TXt36xAKsR pic.twitter.com/heaNvjmNZQ

