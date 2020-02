Suzana Perić drugi put osvojila nagradu u Milanu, pistom prošetala i Kežmanova ćerka

Kolekcijom Pasoš Suzana Perić po drugi put osvojila nagradu na Milano Fashion Weeku

Dizajnerka Suzana Perić dobitnica je nagrade Nedelje mode u Milanu za najboljeg internacionalnog dizajnera, i to drugu godinu zaredom, na platformi Mad Mood! Kao pobednica u kategoriji “Winner For Mad Mood” na novembarskom “Serbia Fashion Weeku”, Suzana je imala priliku i ove godine da predstavlja modu Srbije u Milanu. Prikazala je najnoviju kolekciju „Passaporto“ (Pasoš) 2020/21, a revija je održana u ekstravagantnom prostoru milanskog hotelja Magna Pars. Kolekcija sadrži spektar boja od crvene do crne, bež i bele, a pored odeće obuhvata i cipele i aksesoare. Kreatorka je reviju posvetila prevazilaženju granica kroz modu i lepotu, a prilikom obraćanja zahvalila se svojoj zemlji Srbiji i gradu Beogradu, a na ovoj prestižnoj smotri mode takođe je proglašena za ambasadora mira.

Reviju „Passaporto“ svojim upečatljivim nastupom otvorila ke srpska glumica Jelena Gavrilović koja je izvela pesmu „Ne pali svetla u sumrak“ kojom je Lola Novaković predstavljala Jugoslaviju na izboru za Pesmu Evrovizije 1962. godine.

Kolekciju „Passaporto“ predstavile su brojne internacionalne mankenke, među kojima je Miss Universe Hrvatske 2015, Barbara Ljiljak, kao i proslavljeni top model iz Srbije Ana Vuksan koja radi za prestižnu agenciju u Milanu, a na reviji je učestvovala i Aleksandra Kežman, pobednica Bazarovog lica godine i ćerka proslavljenog fudbalera Mateje Kežmana.

Nastupile su i manekenke sa posebnim potrebama koje su izazvale značajnu pažnju publike, što je u skladu i sa humanitarnim akcijama Suzane Perić „Deca pomažu deci“. Suzaninu reviju i nastup u Milanu podržali su Privredna komora Srbije, Tesla Voda i Coronita Extra, a među gostima u publici bile su poznate ličnosti iz sveta mode i zabave, kao i generalni konzul Republike Srbije u Italiji, Radmila Selaković, i Brankica Simanić, direktorka Privredne komore Srbije.

Suzana Perić dobitnica je nagrade na Serbia Fashion Week-u takođe dve godine zaredom, a njene revije nalaze se na najgledanijem modnom YouTube kanalu Fashion Channel.