Haljine cvetnog dezena: Unesite boje proleća u svoj garderober

Haljine cvetnog dezena nagoveštavaju dolazak lepršavog dela godine, možda i najženstvenijeg

Haljine cvetnog dezena nikako nisu novina kada pričamo o prolećnim kolekcijama kako high end i tako high street brednova. One su postale prolećni klasik, uvek su prisutne, međutim sklone promenama. Na njih utiču modni diktati pa se one mijenjaju zavisno od hit krojeva, ali i opšteg trenda i boja. Poslednjih nekoliko sezona popularni su modeli haljina koji imaju motiv cveća samo na jednom delu, zatim oni koji se neprimetno stapaju s pozadinom, ali i oni sastavljeni od dva ili više različitih cvetnih dezena ili u kombinaciji sa animal printom, šljokicama, perlicama.

bitelji ovakvih krojeva moći će da pronađu za sebe nešto među onim sa golim leđima, asimetričnim delovima ili mini. Sigurno smo da ćete imati da odaberete nešto baš po vašem ukusu, piše Lepota i zdravlje.

Kada su haljine cvetnog dezena u pitanju, dobra stvar je što ih možete svakodnevno nositi. Uz sportske patike, čizmice do zgloba, cipele na štiklu, ili mokasine koje će apsolutni biti hit ove sezone. Takođe, zavisno od materijala i kroja one mogu da budu vaš izbor od događaja poputa svadbe do šetnje parkom. Izbor je vaš!

Mi vam donosimo malo inspiracije:

