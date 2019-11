Francuski i srpski modni dizajn za kraj Perwoll Fashion Week-a

46. Perwoll Fashion Week svečano je zatvoren revijama održanim u prelepom ambijentu prestižnog Hotela Moskva.

Vesna Kracanović prikazala je kolekciju (Re)forma čiji predmet je redefinisanje koncepta savremenog odevanja ili promena odnosa forme i funkcije odevnih predmeta u okviru kompleksnih društvenih i kulturnih dispozicija.

U nastavku večeri višestruka dobitnica modnih priznanja Aleksandra Lalić, prikazala je kolekciju Not graceful, not like dancers.

Svečano zatvaranje Perwoll Fashion Week-a obeleženo je i revijom francuskog modnog dizajnera Vincent-a Lapp-a koji je nakon završetka studija na prestižnom Central Saint Martins, zajedno sa Andrea-om Altman osnovao brend ženske odeće AV Couture.

AV Couture je novi brend ženske odeće koji svojim avangardnim i promišljenim odevnih komada podstiče na raspravu o društvenim anomalijama.

Ovaj dizajnerski duo kombinuje tradicionalne tehnike i inovativne materijale, pri čemu je održivost ključni element njihovog društveno odgovornog procesa rada, a negativni uticaj na životnu okolinu sveden na minimum.