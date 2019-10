Brojne poznate ličnosti obeležile drugi dan “Serbia Fashion Weeka“ (foto)

Kvalitetan i zanimljiv program učinio je da drugo veče 13. izdanja “Serbia Fashion Weeka“ bude jedno od najposećenijih od kada ova manifestacija postoji. Kolekcije domaćih i inostranih dizajnera koji su druge večeri nacionalne nedelje mode imali revije u “Master“ centru Novosadskog sajma privukle su hiljade ljubitelja mode koji su su salu ispunili do poslednjeg mesta, a nekoliko stotina njih je stajalo ne želevši da propusti priliku da uživa u jedinstvenim kreacijama. U publici je bio je veliki broj poznatih ličnosti iz svih sfera javnog života, a nekoliko poznatih dama prošetalo je pistom u ulozi manekenki.

Drugo veče jedine licencirane nedelje mode u Srbiji i najveće modne manifestacije u ovom delu Evrope otvorila je revija italijanskog brenda Grace koji je prikazao kolekciju kupaćih kostima i propratnih detalja. Pistom su dominirale jarke boje koje su, prema rečima dizajnerke ovog brenda Grazie di Miceli, inspirisane prolećem, letom, ljubavi, kao što su snažna zelena, upečatljiva žuta, ljubičasta, plava… Pored kupaćih kostima mogli smo da vidimo i zanimljive detalje za kosu, kao i ogrtače.

– Ovo je treći put da učestvujem na „Fahion Weeku“, bila sam u Milanu, Parizu i sada sam ovde u Srbiji. Jako sam srećna, radujem se upoznavanju novih ljudi koji su važni u svetu mode što je značajno za moju karijeru – prenela nam je utiske dizajnerka Grazia di Miceli.

Odmah posle Italijanke nastupila je naša kreatorka Vladana Radosavljević sa svojom novom kolekcijom “Vanilla Red” koja je ujedno i njena prva revija. Jesenja kolekcija haljina je bila u cvetnom printu i baš u jesenjim, toplim nijansama u kojima je i pronašla inspiraciju. Tema revije je bila ženstevnost koja je, kako kaže, davno izašla iz mode.

– Kolekcija je inspirisana ženama koje imaju preko 30 godina. Želela sam da bude sveobuhvatno i ženstveno i seksi. Jednostavno da se ženstvenost, koja je po meni davno izašla iz mode, vrati na velika vrata. S obzirom da mi je ovo prva revija meni mnogo znači – reklala je Vladana.

Modne dizajnerke Mira i Božica takođe su se predstavile novom kolekcijom svog brenda MB Contur na ovogodišnjem oktobarskom izdanju “Serbia Fashion Weeka“. Dizajnerke su pozvale Lunu Đogani da svojim muzičkim nastupom otvori reviju. Nakon revije naglasile su da su utisci sjajni i da je lepo ponovo biti na ovoj sceni, a za izradu ove kolekcije koristile su razne materijale poput viskoze, likre i čipke, odlično uklopljene uz crvenu, zlatnu i crnu boju.

Slovenačka dizajnerka Sanja Veličković i ovoga puta je igrom boja pokazala energiju i vedar duh kojim odišu njeni modeli. Za ovu kolekciju bila je inspirisana dolče vitom, želeći da pređe granicu i oslobodi se okova darujući haljinama život.

– Volim preko svojih haljina da širim tu energiju i da barem time utičem na ljude oko sebe, da mogu da je osete sa jednom lepom bojom i lepršavom haljinom – rekla je Sanja Veličković.

Nakon predstavljanja svoje kolekcije “La perla Bianca” zahvaljujući “Serbia Fashion Weeku“ na milanskoj nedelji mode, gde je osvojila nagradu za najboljeg internacionalnog dizajnera, kreatorka Suzane Perić pobedničku kolekciju prikazala je i domaćoj publici. Čast da otvori njenu reviju imala je Zorana Jovanović, modna influenserka, koja je inače Suzanina dobra prijateljica, a dok su manekenke šetale pistom ugođaj je upotpunila svojim glasom džez diva Lena Kovačević.

– Iako poslednjih godina nisam ljubitelj odlaska na ovakve manifestacije, zato što iziskuju mnogo strpljenja i odvojenog vremena, organizacija “Serbia Fashion Weeka mi se dopada jer je sve na istoj lokaciji – kaže Zorana.

Suzana se u novoj kolekciji poigravala nežnim tonovima, puder bojama i puf materijalima, dodajući na to perle i čipku.

Pevačica Lena Kovačević je tokom revije uživo izvela par svojih, a zatim i par hitova na engleskom i francuskom jeziku.

– Suzana i ja se poznajemo dugi niz godina, i negde na zimu se javila ta ideja za saradnju. Bile smo zajedno i u Milanu, ali mi je posebno drago što smo ovakvu energiju osetile i kod naše publike, to je zaista nešto neverovatno – istakla je Lena Kovačević.

Pored Lene i Zorane, podršku u prvom redu pružila je i direktorka sektora preduzetničtva Srbije Privredne komore Branislava Simanić, bračni par Jelena i Aleksandar Gajšek, pevačica Tamara Dragić, kao i mnogi drugi.

Poslednji blok drugog dana 13. Nacionalne nedelje mode zatvoren je revijama na kojima su svoje kolekcije predstavili Boško Jakovljević, Emerik Fransoa, kao i dizajnerka Nataša Perkovski Adžić.

Srpska dizajnerka Nataša Perkovski Adžić predstavila je kolekciju ženstvenih haljina namenjenih uglavnom svečanim prilikama. Kreacije su ukrašene zanimljivim cvetnim vez motivima. Pistom su prošetale i male manekenke uz pratnju gudačkog kvarteta koji je svirao Pachelbelov “Kanon“, kao i obrade mnogih kompozicija iz pedesetih godina pročlog veka.

Boško Jakovljević nas je ponovo obradovao kolekcijom za brend “Martini Vesto“, ženskim i muškim odelima po kojima je prepoznatljiv, s tim što je sada reč o nešto klasičnijim formama i kako je sam dizajner istakao, potpuno nosivoj modi:

– Ovog puta sam 80% kolekcije napravio ono što bih i sam obukao kada izađem iz kuće i to je ono što je osnovna razlika u odnosu na prethodne. Ranije sam prikazivao ono što mi se sviđa, ali ovo je nešto što bih i nosio. I ovog puta je muzika inspiracija, a sada sam bio inspirisan i modom osamdsetih, “Joker“, filmom “Once upon a time in Hollywood“, retro fazonom iz sedamdesetih – kazao je Boško.

Poznati francuski dizajner visoke mode i podpredsednik “Serbia Fashion Week-a“ Emerik Fransoa predstavio je zanimljivu kolekciju “Cruel corsetry“ u kojoj smo imali prilike da vidimo elegantne haljine koje u prvi plan ističu ženski struk, ali i naglašavaju žensku figuru ističući kao i uvek, ženstvenost i eleganciju u prvi plan:

– Sam naziv kolekcije „Cruel corsetry“ govori da možda kreacije nisu previše udobne, ali zaista fenomenalno izgledaju na modelima, izgledaju tako da ne želite da ih skinete. Korset je deo svake haljine, svake kreacije. Oni koji su ispratili prethodne kolekcije verovatno su primetili da ovaj puta nema rajferšlusa – rekao je o kolekciji naglasivši da je “Serbia Fashon Week“ jedna od najboljih manifestacija ovog tipa u Evropi kada je reč o organizaciji, te da je za mlade dizajnere, naročito srpske veoma važno da se predstave na ovoj Nedelji mode jer im ona otvara vrata ka mnogim svetskim modnim prestonicama.