Budite u trendu: Ove “ružne” čizme će biti glavni hit predstojećih meseci

Iako ih zovu “ružnim”, nekima će se i dopasti, ali kako god bilo one su među trendseterkama must have ove sezone

Iako su hladniji dani tek nastupili, Instagramom su već zavladale “ružne” čizmice sa potpisom Manu Ateliera. Reč je modelu oker i braon nijansi sa niskom potpeticom i četvrtastim prednjim delom, takozvanim “pačjim kljunom”.

Ako i vi volite modne komade koji su drugačiji i odlučite se za kupovinu ovih čizama, za njih ćete morati da izdvojite oko 400 funti, prenosi cosmopolitan.