HELLO! 769

OSKAR 2023. Zvezdana prašina, glamur, suze, sve je bilo tu. Nedostajao je samo crveni tepih Hello!

A ONDA SU ZVEZDE ZABLISTALE NA VANITY FAIR ZABAVI...

LUKE BLACK otkriva da li se konačno naspavao i kako mu je crna boja promenila život

INSIDE STORY

MARIJANA TABAKOVIĆ javlja se iz novog studija i upoznaje javnost sa sinom Pavlom i ćerkom Petrom Hello!

ŠER, izvor večne mladosti pronašla je u četiri decenije mlađem Aleksandru Edvardsu

MADONA ima novu igračku – zove se Džoš, bavi se boksom i može da joj bude unuk

KEJT MIDLTON pronašla je formulu za savršeno žongliranje između obaveza na dvoru i trčanja za decom Hello!

MILICA MILŠA I DANILO ČELEBIĆ o likovima koje tumače u novoj telenoveli i dve i po decenije poznanstva





PRINCEZA IMAN, starija ćerka kraljice Ranije stala je na ludi kamen

SARA FERGUSON o porodici koja joj je najveća podrška, novim ljubimcima korgijima i kraljici Elizabeti

MILORAD MIKI DAMJANOVIĆ govori o kabareu u kome je sumirao dosadašnji život



STYLE & LIVING

GET THE LOOK Margo Robi

LEPOTA Dženifer Aniston i tajne njene savršene kose

MODA True blue

KUVANJE Pripreme za proleće

HOROSKOP

TRAVEL Očo Rios

