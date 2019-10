Vladimir i Jovana Jelić: Nismo se nadali da će nas proširenje porodice tako brzo snaći

Voditelj Dnevnika” na “Radio-televiziji Srbije“ Vladimir Jelić i njegova supruga Jovana, glumica, za tri meseca dobiće još jednog dečaka. Dolasku brata neizmerno se raduje i dvoipogodišnji Konstantin, koji koristi svaku priliku da pomazi i poljubi mamin stomak. Jelići, koji uskoro proslavljaju četvrtu godišnjicu braka, priznaju da nisu planirali proširenje porodice i da još ne znaju koje će ime dati sinu.

Jeste li priželjkivali još jednog dečaka?

Vladimir: Ako dete jednog dana bude čitalo ovaj intervju, ne bi bilo lepo da sazna da sam priželjkivao ćerku. Divno bi bilo da bude devojčica, zbog majke, kao i da Konstantin ima sestru. Obično kažu da ćerke “razbiju” očeve i smotaju ih oko prsta, ali meni je zaista svejedno. Jednostavno, obožavam decu.

Jovana: Ne bi bilo u redu prema drugom detetu, da budemo iskreni. (smeh) Meni bi bilo okej da imamo muško i žensko, čak smo spremali imena za devojčicu. Međutim, kad smo dobili rezultate testova i shvatili da je dečak, moja prva reakcija bila je, blago rečeno, čudna. Ali, tako je moralo. Lakše ću se snaći sa još jednim dečakom. Znam da sam sad malo sebična, jer Vlada je pravi otac za devojčicu, takvog ga oduvek vidim.

Koliko se ova trudnoća razlikuje od prethodne?

Jovana: U prvoj sam bila aktivnija, a sad sam obazrivija, valjda se strah udvostručio. Vođena činjenicom da drugo stanje nije bolest, prošli put sam u osmom mesecu igrala predstave, putovala avionom… Sad sam već drugačija, ne prija mi truckanje po beogradskim ulicama, držim stomak. (smeh) Umornija sam, tromija, ne mogu da se savijem… Činjenica je da te u prvoj trudnoći ništa ne zanima osim da čuvaš svoje drugo stanje, a u drugoj nemaš vremena da razmišljaš, jer imaš dete kome takođe moraš da se posvetiš, ako ne i više nego sebi.

Vladimire, hoćete li prisustvovati porođaju? Jeste li bili na prvom?

Vladimir: Izrazio sam želju, ali kad sam to rekao doktorki, savetovala mi je: “Veruj mi, ne bi to želeo”. Muški sam izdržao neko vreme, a ručnu sam povukao kad se ispostavilo da će biti carski rez.

Jovana: Njegova želja me je iznenadila, nisam sigurna da li je to dobar potez jer mislim da su to intimni trenuci i da bi takvi trebalo i da ostanu. Pošto sam bila pod totalnom anestezijom, ničeg se ne sećam i u šali kažem da ni ja nisam prisustvovala. (smeh)

Kako pripremate sina za dolazak novog člana porodice?

Vladimir: Zahvaljujući Jovani, koja mu od početka govori da dođe da pozdravi batu i poljubi stomak, radimo to na dobar način. Poslušali smo i roditelje koji imaju više dece, pa smo ga u celu priču uključili već u startu. Jedna od najboljih fora je da Kolji uručimo poklon od bate iz porodilišta pre nego što beba stigne kući. (smeh)

Jovana: To je klasična kupovina deteta, ali je legitimno. (smeh) Kolja se raduje bratu i volim što je tako. Dođe i podigne mi majicu kako bi poljubio stomak i zagrlio ga, što nekad ume da bude i neprijatno, pogotovo ako se događa na javnom mestu.