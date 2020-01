Marija i Stevan Jovetić: Bajkovito venčanje u Monaku (foto)

Stevan Jovetić izgovorio je sudbonosno da izabranici Mariji, a već u martu, kada stigne beba, zakoračiće u još uzbudljivije poglavlje života

Kapiten Fudbalske reprezentacije Crne Gore Stevan Jovetić i njegova izabranica Marija Gvozdenović u 2020. godinu ušli su kao bračni par. Intimno venčanje u krugu porodice, kumova i najbližih prijatelja upriličeno je u prelepoj sali opštine grada Monaka, blizu “Prinčeve palate“. Svečana ceremonija održana je na francuskom i engleskom jeziku.

– Prema pravilima koja važe u kneževini, supruga uzima muževljevo prezime, tako da je bilo dobronamernog zadirkivanja na taj račun. I, eto, sada sam Marija Jovetić – kaže uz osmeh Marija, koja je po sticanju diplome iz oblasti ekonomije na “Cass Business School“ na “City University of London“, završila i postdiplomske studije u Madridu.

Biografija Stevana Jovetića dobro je poznata ljubiteljima sporta. Iz podgoričke “Mladosti“ prešao je u “Partizan“, gde je samo sa 17 godina poneo kapitensku traku. Fudbalski put vodio ga je u najjače evropske klubove, a od pre dve godine je u Monaku.

Sudbonosni susret u Londonu

Iako su oboje iz Podgorice, upoznali su se u Londonu, na večeri sa zajedničkim prijateljima, u periodu dok je Marija studirala, a Stevan igrao u “Mančesteru“.

– Bilo je puno putovanja, železničkih stanica i aerodroma, za praznike i vikende. Nije nam bilo lako da uskladimo obaveze, ali smo cenili svaki zajednički trenutak, maštajući o vremenu kad ćemo stalno biti zajedno. Imali smo puno uzajamnog poverenja i bili velika podrška jedno drugom – priča nam Marija.

– Stevan me je osvojio šarmom i duhovitošću. Kad sam ga bolje upoznala, shvatila sam da se iza dečačkog osmeha krije ozbiljan, vredan i dobar čovek. Postali smo životni partneri, ali i prijatelji koji se poveravaju. U Stevanu vidim sve karakteristike osobe sa kojom želim da provedem život. Imponuje mi što ga cene, ne samo kao fudbalera, nego i kao čoveka. Takav status ne dolazi sam od sebe, nego se zavređuje.

– Marija je od onih osoba koje vam poklone svoje srce, a ne očekuju ništa zauzvrat – ističe Stevan.

– Volim je i zato što je ambiciozna, uspešna u svemu što radi, posvećena i brižna prema meni, mojoj i njenoj porodici. Obožava sport, posebno fudbal, pa joj i to pomaže da razume moje obaveze. Sve mi lakše pada kad vidim njen osmeh ili joj čujem glas. Verovatno je neskromno, ali smatram da je naša ljubav posebna i da je svakim danom sve jača. Oboje smo vredni, uporni, istrajni u nameri da ostvarimo zacrtano. To smo poneli iz naših porodica, za koje smo izuzetno vezani.

U čuvenom “Hotelu de Paris“ čule su se i pesme sa naših prostora

Svadbeno slavlje organizovali su u čuvenom “Hotelu de Paris“, gde su se pevale pesme sa naših prostora.

– Bilo je neuobičajeno i za taj hotel i za tamošnje običaje, posebno zbog toga što smo slavili do jutra – prenose nam utiske.

Mladoženja je za kuma izabrao druga iz detinjstva Marka Nedovića, a mlada drugaricu sa studija, Cherine Haidar iz Bejruta. Nekoliko dana ranije u Monako su doputovali i članovi porodica, pa je sreća mladog para bila potpuna.

– Mesto venčanja bilo je zaista izuzetno, ali je nama najvažnije što su tu bili ljudi koje volimo.

Stevan Jovetić – Uzbuđenje zbog proširenja porodice

Kako izgleda njihova svakodnevica otkriva nam Stevan.

– Ustajemo rano i zajedno počinjemo dan. Marija sprema zdrav doručak, posle čega svako ima svoje obaveze. Kada smo zajedno, učimo francuski, obilazimo interesantna mesta kojima Azurna obala obiluje, a period od marta do novembra je fantastičan. Često imamo goste, družimo se sa dragim ljudima. Ako se ukaže mogućnost, uvek rado skoknemo do Crne Gore. Dolazimo i u Beograd, gde živi moja sestra – iskren je Stevan, koji dodaje:

– Od prvog trenutka našeg poznanstva, na skoro 2.000 kilometara od mesta u kome smo rođeni, oboje smo znali i osećali da je to – to. Vreme je potvrdilo osećaj. Nadamo se i radićemo na tome da nam brak bude pun sloge, ljubavi, poverenja i razumevanja, jer smo svesni da to ne dolazi samo od sebe. Tako sada funkcionišemo i mislimo da ćemo i ubuduće. Prinova nam stiže u martu. Malo je reći da smo uzbuđeni. Čeka nas novo, uzbudljivo poglavlje života. Spremni smo da ga čitamo i živimo zajedno.