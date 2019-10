Nataša Pavlović otkriva zbog čega se najčešće raspravlja sa suprugom

Iza vas je 600 emisija “Praktične žene”, kakav je osećaj?

– Veoma sam ponosna, jer koliko god da sam maštala o ovakvom uspehu, nisam mogla da pretpostavim da je on i ostavriv. Drago mi je što smo srušili barijeru između nas, sa ove strane kamere, i onih sa druge, koji kažu da imaju identičan osećaj.

Sa kojom osobom biste voleli da se zaglavite u liftu?

– Sa Bredom Pitom. Imam dozvolu od muža za njega. (smeh).

Proveravate li popularnost van studija i dotiču li vas komentari na društvenim mrežama?

– Ne, odavno. Svesna sam da ne mora svako da me voli, niti treba, niti je to normalno. Pošto sam aktivna na Instagramu, često me negativni komentari nasmeju.

Koji je najsmešniji trač koji ste čuli o sebi?

– Nisam čula ništa zabavno, smešno, čudno i netačno. Verovatno tako nešto postoji, samo još nije stiglo do mene.

Kako biste opisali vaš temperament?

– Brza, energična, ponekad isuviše impulsivna, ali u suštini sam okej, manje-više, kao svi. (smeh)

Jeste li nekad pisali pesme?

– I pesme i priče, čak i scenario za film i seriju koju sam planirala da snimim kao klinka. (smeh) U to vreme nisu postojali telefoni, poruke smo pisali na papirićima. One ljubavne bismo naparfemisale, usne smo mazale karminom i ljubile ceduljicu, koju smo s kraja malo palili upaljačem kako bi bile rustične. Tek onda smo ih davale simpatiji.

Sećate li se vaše prve simpatije?

– Ko se ne bi sećao.

Kad je to bilo? Kakav je bio?

– Bio je strašno popularan, vozio je BMV bicikl tako što bi ga podigao na zadnji točak. Bila sam oduševljena. Redovno smo pisali jedno drugom, ponekad smo se zajedno šetali… Išli smo u sedmi osnovne i naša platonska ljubav trajala je oko godinu dana. Posle smo se iz nekog razloga posvađali, pa sam mu vratila sva pisma. Sad mi je žao što ih nemam.

O kom zanimanju ste maštali kao klinka?

– Prvo sam htela da budem balerina, pa glumica. Išla sam i na časove u zagrebačkom Kazalištu mladih dok nije počeo rat. Kad smo se preselili u Beograd, prestala sam, i ne žalim što nisam glumica, a tog perioda iz pozorišta vrlo se rado sećam. Da tako dugo nisam išla na glumu, sigurno pred kamerama ne bih bila spontana i opuštena.

Koji je najneobičniji potez koji ste povukli u životu?

– Otišla sam na “Radio-televiziju Srbije” na audiciju za šou-program “Subotom uveče u osam”, a da pre toga nikad nisam radila na televiziji. Pri tom, još sam govorila potpuno zagrebački. (smeh) Smelo sa moje strane, ali na kraju se isplatilo.

Jeste li stroga majka?

– Balansiram između onoga što se može nazvati strogim i brige i pažnje. Trudim se da detetu ne režem krila, jer izuzetno mi je stalo da razvije ličnost i karakter. Govorim o starijem sinu, ovaj mlađi je još mali. Istovremeno, vodim računa da ne bude sve dozvoljeno, jer pod izgovorom kako deca treba da budu individualci, suviše im se dopušta, a oni nisu odrasli, ipak su deca i traže granice.

Kakvi ste kad se naljutite?

– Kao mali pekinezer, lajem u prazno, ali ne zadajem niske udarce, niti udaram tamo gde znam da će nekoga da zaboli. Počnem da zvocam, to traje kratko i brzo me prođe. (smeh)

Niste zlopamtilo?

– Nisam i ne volim ljude koji to jesu.

Zbog čega se najčešće raspravljate sa suprugom?

– Zbog sitnica, na primer zašto detetu nije dao da jede ono što sam skuvala, već nešto drugo, zašto se parkirao levo, umesto desno. Uvek su to nebitne svakodnevne stvari koje su prolazne i na kraju se tome oboje smejemo.

Ko prvi popusti?

– Kako kad, uglavnom se on prvi nasmeje.

Koje doba dana je samo vaše i na šta ga “trošite”?

– To je noć, vreme kada uspavam decu, jer je jedino tada u kući mirno. Ako imam posla, a često je tako, onda radim, tako da najveći deo emisije pripremim noću, kako bih se preko dana bavila decom. Kada imam nekoliko slobodnih časova, uglavnom sa mužem gledam film, što je vrlo opuštajuće posle napornog dana.

Kako održavate kondiciju?

– Trčeći za decom. (smeh) Iako sam planirala, verovatno ni ove sezone neću stići da odem na fitnes, gde sam bila redovna pre nego što sam postala mama. Preostaje mi da jurim za sinovima, pogotovo ovim malim koji ne miruje nijedne sekunde, tako da me još on trenira.

Koliko pari cipela svaka žena mora da ima?

– Prednost ću dati torbama, nekako ih više volim, i čizmama, a što se cipela tiče broj varira od tri do 333.

Verujete li u kreme protiv bora?

– Ne verujem specijalno. Efikasnije sredstvo za svež i lep ten je san. Mnogo sna. Kako to sebi obezbediti, to je već druga priča. (smeh)