Nataša Miljković i Maja Nikolić: Pokušali su da nam naruše odnos, ali mi imamo trajni pakt

U društvu u kome se, na putu do uspeha, rivalstvo tumači kao motivacija, a bliskost smatra Ahilovom petom, odnos Maje Nikolić i Nataše Miljković u najmanju ruku zaslužuje poštovanje, pa i divljenje. Priča o njihovom prijateljstvu počinje pre gotovo dve i po decenije, kada su im se ukrstili profesionalni putevi. U međuvremenu, ostvarile su sjajne karijere i postale majke, a bliskost učvrstile i zavetima pred Bogom, kada je Nataša bila kuma na Majinom venčanju, a potom i na krštenju njenog najmlađeg deteta.

Nakon što su ovog leta, u kratkom razmaku, saopštile da odlaze sa televizije “Prva“, svi su s nestrpljenjem čekali sledeći potez, nadajući se da će ih ponovo videti zajedno u studiju. Poslednji put to se dogodilo pre pet godina, u emisiji “Studio 3“ na “Radio-televiziji Srbije“. Vest da će se ove jeseni naći u autorskom projektu “Među nama“ na kanalu “Nova S“ oduševila je sve koji vole dve atraktivne voditeljke, a mi smo iz prve ruke saznali kakva su očekivanja od nove emisije i kako izgleda njihovo prijateljstvo kada se ugase kamere.

Jeste li verovale da ćete jednog dana ponovo raditi na istom projektu?

Nataša: Nekad nije dovoljno verovati, zato smo na tome intenzivno radile i – uspele. Ovo je, zapravo, tek drugi put da smo zajedno pred kamerama. Posle “Studija 3” i njegovog kratkog televizijskog života, sada smo ponovo zajedno.

Maja: Ja sam znala da do toga mora ponovo doći. Ova pauza obema je bila nekako neprirodna. Uvek smo sedele u istoj kancelariji, a onda došle u situaciju da se gotovo i ne viđamo na poslu. Zato smo ovu priliku zgrabile sa toliko entuzijazma, a zajedno sa kolegama sa “Nove S” u priču ulazimo svim srcem.

Od “Studija 3” prošlo je više od pet godina. Koliko je ovo iskustvo drugačije?

Maja: Potpuno je drugačije. Najviše po atmosferi u kojoj radimo. Presrećna sam kada vidim koliko se u “Novoj S” polaže na dobre ljudske i kolegijalne odnose, na atmosferu u kojoj nećete čuti da nešto ne može, već će se tražiti način da to zajedno uradimo.

Nataša: Po svemu je drugačije. Obe smo na novom mestu, počinjemo od početka, sastavljamo ekipu, studio, kombinujemo želje, mogućnosti i ambicije. Imamo divnu ekipu, naš Danilo Mašojević je tu, smejemo se, radujemo i stvaramo.

Kakav sadržaj očekuje gledaoce u emisiji “Među nama”?

Nataša: Naš život kao posledica i uzrok, rešenja, ispovesti, smeh i zabava. Uvek sam se obraćala gledaocu koji želi da razmišlja, da bude informisan i da mu bude bolje. Takvih među nama ima mnogo, samo što su kreatori današnjih televzijskih sadržaja ubeđeni da je većinska Srbija ona koja želi da se anestezira glupostima i bekstvom u tuđ život.

Maja: Emisija je ono što se danas podvodi pod “infotainment“, dakle spoj svega aktuelnog. Imamo, to s ponosom kažem, ekipu snova. Presrećne smo što je došao Danilo Mašojević, naše najsimpatičnije televizijsko lice. On će uređivati zabavni deo emisije. Imamo odlične urednike, reportere i novinare sa kojima planiramo da svakog dana pravimo dva sata vrhunskog programa. Sve to u studiju od petsto kvadrata i u produkcionim uslovima u kakvim nisam do sada imala priliku da radim. “Među nama“ će ići u terminu od pet do sedam svakog radnog dana, a to je ono što je nedostajalo ovde. Emisija koja će sumirati dan, razveseliti ljude, koja će nas prošetati kroz Srbiju i zabaviti na jedan svež i drugačiji način.