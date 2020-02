Milica Pavlović: Imala sam emotivne lomove, ali su bili kratkog daha

Od kada se pre osam godina pojavila na sceni, Milicu Pavlović ni na trenutak nije napuštala odlučnost da se u žestokoj konkurenciji istakne u poslu koji neizmerno voli, u kome uživa i u svakom trenutku daje maksimum. I ovoga puta insistirala je da na slikanju povodom „Dana zaljubljenih“ napravi nešto drugačije i vizuelnom transformacijom prikaže još jednu verziju svog scenskog alter-ega. Naizgled oštra i na pristojnoj, profesionalnoj distanci, iza kamera i objektiva Milica nam otkriva da je jedna emotivna devojka, koja kao i svi priželjkuje da voli i bude voljena. U razgovoru za “Hello!” saznali smo da li joj se ta želja konačno ostvarila ili naziv nove pesme “Status kvo”, koju je publici odlučila da pokloni na dan kada se slavi ljubav, opisuje trenutno stanje u njenom intimnom svetu.

Na dan izlaska ovog intervjua publiku ćete obradovati novom pesmom. Zbog čega ste želeli da to bude baš 14. februar?

– Album “Zauvek” izašao je pre godinu dana. Čim sam ga snimila i videla prve reakcije publike, kao i njihovo oduševljenje na koncertima, znala sam da mi predstoji ozbiljan zadatak da to prevaziđem. Ubrzo sam se bacila na posao i potragu za pesmom sa kojom bih opet izazvala sebe, a publici bila inovativna, kao i do sada, jer drugačije ne može i ne sme. Dok sam čekala Marinu da po ko zna koji put izmeni tekst i zadavala joj glavobolje za pesmu koju sam planirala da predstavim, niotkud se pojavila ova, kako je moji najbliži prijatelji i ja zovemo “čarobna pesma”, kompozitora Dušana Bačića. Priznajem, bila je to ljubav na prvi pogled, odnosno na prvo slušanje. Dovoljno je da vam kažem da sam posle prvih taktova zadrhtala, a mi žene znamo šta taj osećaj znači. Tada sam rešila da izađe baš na dan koji slavi ljubav.

Pesma nosi naziv “Status kvo”. Jeste li se ikada našli u takvoj situaciji?

– Tekst govori o mom viđenju izlaska iz “status kvo” situacija. U prevodu, mogu da volim do kostiju, ali ne i da ne znam na čemu sam sa partnerom. Često pričam sa prijateljima upravo o takvim stanjima. Dešava se da se mesecima dopisuješ sa nekim, izlaziš, čak i kad se desi poljubac ili nešto više, ti već sledećeg jutra ne znaš na čemu si. Ko se tu čega plaši i zašto je bitno ko će kome prvi da se javi? Ako ima strasti, interesovanja i neke lepe energije, svako svoj ponos može da ostavi po strani.

Kako se postavite kada se nađete u toj situaciji?

– Žena sa jakom energijom, izgrađenim stavom i principima neće se lako u njoj naći, ali dešavalo se da sebi dozvolim slično, mada je to bilo u periodu kada sam formirala svest o sebi i drugim ljudima. Vremenom sam učila na sopstvenim i tuđim greškama, radila sam na tome da učinim sve da do sličnih situacija ne dođe. Ako rešim da sa nekim ostvarim bilo koju vrstu odnosa, onda stojim iza svih svojih postupaka. Gledam da budem maksimalno iskrena od starta, što očekujem i od drugih.

