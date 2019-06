Marina Vodeničar: Sopstveno venčanje kao najbolja žurka u životu

Poznanstvo sa zgodnim mladićem koga je Marina Vodeničar pre tri godine srela na jedrenju preraslo je u letnju ljubav, potom i ozbiljnu vezu, a ovih dana krunisano je brakom. Lepa glumica, koju mnogi i dalje znaju po ulozi Slavice u seriji „Vratiće se rode”, i njen izabranik, Miodrag Popović, venčali su se poslednjeg utorka u aprilu u bajkovitom prostoru „Sonata Open Concept”.

– Kad smo prvi put videli ovo mesto, znali smo da je to to. Nije nam smetalo što je utorak, jer se sledećeg dana slavio 1. maj. Zato smo i zakazali venčanje u 18.30, sa željom da napravimo dobru zabavu, a bend „Blah-Blah” pobrinuo se da svi igraju do kasno u noć. Mogu da kažem da je i meni i mom mužu to bila najbolja žurka u životu.

Kako kažu, molili su boga samo da ne padne kiša dok se ne završi zvanični deo.

– Mada, kažu da je kiša na venčanju zapravo dobar znak. Ispostavilo se da se najbolje stvari dešavaju spontano. Upravo tako sam pre tri godine i otišla na jedrenje na nedelju dana, tokom kojih smo se Miodrag i ja upoznali, a po povratku u Beograd nastavili smo da se viđamo. Ljubav je rasla, počeli smo zajednički život i, eto, sad smo se i venčali.

Lepa Pančevka, kojoj zbog krhke građe savršeno pristaju romantične i nežne uloge, iako ih u dugoj karijeri nije baš često igrala, oduvek je znala da se neće udati u beloj haljini.

– Venčanje i venčanicu zamišljala sam netradicionalno i zato nisam birala princeza-haljinu. Kada sam videla beli bodi sa rozikasto-zelenim cvetićima koji se presijavaju i dugačku belu suknju, znala sam da je to prava kombinacija. Mogla sam da igram, sedim, ništa me nije stezalo.

Miodrag je nosio plavo odelo, a žutu leptir-mašnu sa sidrima poklonila mu je Marina. Morske motive imali su i na torti koju je sama dizajnirala. Prvi ples odigrali su uz numeru „Dženi”, Olivera Dragojevića.

– Volim je i miriše mi na more, a i Miodragu je draga.

Ipak, te večeri nisu se slušale balade, već je bend svirao muziku za igru, pa je oko 180 zvanica sve vreme bilo na podijumu. Osim članova porodice, venčanju su prisustvovali njihovi prijatelji, među kojima je bilo i mnogo glumaca, Marininih “klasića” i kolega iz Narodnog pozorišta u Kikindi, čiji je stalni član već sedam godina.

Iako oboje rade, Miodrag u „Telenoru”, a Marina igra suprugu Nikole Pejakovića u seriji „Kosti” – drugoj sezoni gledanog televizijskog projekta „Meso”, i sprema pozorišnu predstavu „Ljubav do groba” sa Snežanom Savić i sugrađaninom Milenkom Pavlovim, uspeli su da odmah posle venčanja otputuju na medeni mesec.

– Dve nedelje smo proveli u Lisabonu i Portu. Bilo je romantično i lepo, odmorili smo se i sredili utiske sa venčanja.

Glumica, koju već dugo gledamo u komadu „Boing, boing” u Zvezdara teatru, kaže da suprug i ona imaju isti pogled na život.

– Nismo iz istog posla, ali smo jedno drugom velika podrška. Volimo da putujemo na mesta na kojima nismo bili, i za sada nam je to polazilo za rukom. Jako dobro funkcionišemo kao par. Pored toga što se volimo i što smo zaljubljeni, jedno drugom smo „legli” i karakterno, iako smo prilično različiti.

Ne bi imala ništa protiv ni da u dogledno vreme prošire porodicu.

– Bilo bi idealno da imamo dvoje dece različitog pola, jer oboje dolazimo iz takvih porodica. Kad god da se desi, biće dobro. Ne mora da bude što pre.