Goca Tržan: Leni ću uvek biti rame za plakanje, nikako od onih “e, jesam ti rekla” keva

Doživeli ste da se Radomir i ja razvedemo, kao što ste godinama prognozirali – ovim rečima Goca Tržan obratila se predstavnicima medija, nakon što im je u jednom beogradskom restoranu predstavila spot za pesmu “Žena za jednu noć”. U glavnim ulogama, ona i njen suprug Radomir Novaković oživeli su priču o krahu ljubavi. Srećom, razlaz se dogodio samo na setu, jer njih dvoje iza kamera uživaju u harmoničnom odnosu.

– Bez obzira na to što je reč o veoma emotivnoj baladi i dubokoj ženskoj priči, na snimanju bilo je baš zabavno. Doduše, nije bilo lako opustiti Radomira, koji je, inače, maksimalno opušten, ali je pred kamerama potpuno drugi čovek. Uspeli smo, odlično se snašao i na kraju je sve ispalo sjajno.

Iako je tokom karijere otpevala brojne balade, pesmu koja govori o ljubavnom promašaju opisuje kao najtužniju koju je do sada snimila.

– Tuga je lična stvar, svako je doživljava na svoj način. Mene je ova pesma pogodila u centar svih mojih promašaja, koje baš i ne volim da pravim. Kada sam je prvi put čula, zagrcnula sam se. Rekla sam – to je to, to je priča o jednom delu mog života, moram da je otpevam. Da bi uspeo da izneseš takav tekst, neophodno je da doživiš iskustvo o kome pevaš. Od svih kajanja, najčešće sam žalila nad svojim pogrešnim procenama. Teško mi je padalo što neke stvari nisam ranije videla, što se nisam ranije spasla – bez ustezanja objašnjava Goca i dodaje da joj je upravo ta činjenica pomogla da u pesmu unese snažne emocije.

Pored supruga, koji je sve vreme bio uz nju, na promociju je došla i Gocina dvanaestogodišnja ćerka Lena. Ona ovoga puta, međutim, nije bila raspoložena za fotografisanje.

– Lena je jedna obična devojčica i ne želi da je drugari iz škole cene po onom što o njoj čitaju u novinama. Mislim da je to skroz ispravno i baš mi je drago što je takva – kaže četrdesetpetogodišnja pevačica i objašnjava zašto se ne trudi da ćerku po svaku cenu zaštiti od pravljenja promašaja.

– Deca najbolje uče tako što gledaju, pa se trudim da budem što bolji primer. Dajem joj pozitivne signale o onome što radi i što bi trebalo da radi, govorim joj da bude borac, da nikada ne padne, da, i kada je najumornija, mora da pruži najbolje od sebe, da postoje ljudi koji će bezrezervno za nju biti tu, a to smo Radomir i ja, naravno i baka i deka, i da treba da voli sve oko sebe najjače i najlepše moguće, jer će je to ispuniti radošću, uprkos svim promašajima koji joj se dese.

Kao svaka majka, najsrećnija bi bila da njeno dete nikada ne bude povređeno, ali svesna da je takav životni scenario nemoguć, brižljivo prati svaki Lenin korak. U osetljivim tinejdžerskim godinama prolazi kroz razne faze, a Goca je svesna da dolazi vreme prvih ljubavnih iskri i razočaranja.

– Moramo da doživimo i takve stvari da bismo nešto naučili i dalje rasli. Čovek je iskustveno biće i ne može drugačije da funkcioniše. Na meni je da, kada Lena napravi prvi promašaj, što lakše to prevaziđe i zaboravi. Biću joj rame za plakanje, nikako od onih “e, jesam ti rekla” keva.

Insistira na tome da Lena uvek bude svoja i od malih nogu je uči strpljenju.

– Ja to nisam umela. Temperamentna sam žena, a nju vaspitavam da spusti loptu, da ništa ne ubrzava i ne želi preterano.

Osim nove pesme, Goca je predstavila i “Vajber“ stikere sa svojim likom. Prva je na domaćoj sceni čiji je lik ova kompanija pretvorila u popularne sličice za onlajn-komunikaciju.