Felon i Đorđe Karađorđević: Oštro oko i puno srce

Felon i Đorđe Karađorđević žive na relaciji Engleska-Srbija, ali sve češće ih možemo sresti u Beogradu. Stariji sin princa Tomislava ne krije želju da u budućnosti sa suprugom još više vremena provodi u zemlji svojih predaka, a možda ovde zasnuje i dom kao što je to učinio njegov brat Mihailo, koji sa suprugom Ljubicom i ćerkom Natalijom živi u Topoli.

Da su poštovaoci srpske tradicije i običaja princ Đorđe i princeza Felon pokazali su na venčanju koje su 2017. organizovali na Oplencu. Tom prilikom nosili su narodnu nošnju i igrali “Kraljevo kolo”.

Zajedničku strast prema sportu i spremnost da se bave humanitarnim radom objedinili su tako što su se angažovali u brojnim udruženjima za najmlađe, a i sami su vrlo aktivni u različitim disciplinama. Mi smo ih nedavno sreli na Kalemegdanu, gde, kad god imaju vremena, posećuju Streličarski klub “Old Town Archery Belgrade”. Sport smo ipak ostavili za drugi deo intervjua, a razgovor smo počeli temom kod koje smo stali kada smo ih poslednji put videli pre tačno dve godine – pričom o venčanju.

– Za mene je to bio izuzetno emotivan čin, osećanja koja su me prožimala ne mogu ni sa čim da uporedim – iskren je princ Đorđe, koji i sada oseća zahvalnost prema svima koji su se potrudili da im taj dan učine nezaboravnim. Među njima su bili brojni prijatelji i članovi porodice koji su došli sa svih strana sveta.

– Srpska kultura i tradicija predstavljaju važan segment naše porodice, čine nas takvima kakvi jesmo, i zato smo želeli da bar deo običaja utkamo u venčanje. Moji roditelji su na njihovoj svadbi nosili narodnu nošnju, pa smo Felon i ja odlučili da i sami to učinimo u znak sećanja na mog oca, koji je izuzetno poštovao srpske korene. Inače, mišljenja sam da od dana ulaska u brak počinjete život iznova, doživljavate nove avanture i iskustva, samo što ovog puta kraj sebe imate osobu sa kojom želite sve to da podelite. Zakoračio sam sa Felon u bajku, ubeđen da život ne može biti savršeniji. Svima savetujem da prate svoje snove.

– Sećam se da mi je tog jutra, pre polaska u crkvu, u stomaku letelo hiljadu “leptirića“. Pogled na Đorđa ispunio me je smirenošću. Pomislila sam: “To je to. Njega sam čekala ceo život.” Kad se prisetim tih magičnih trenutaka, obuzmu me neizmerna ljubav i radost. Počastvovana sam dočekom u kraljevskoj porodici i među narodom – kaže Felon.