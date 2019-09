Ekskluzivne fotografije: Verica Rakočević predstavlja dvomesečnu unuku Milu

Porodica Verice Rakočević ovog leta postala je brojnija za još jednog člana. Sin Milorad i njegova izabranica Aleksandra dobili su ćerku Milu, a modnoj kretorki ostvarila se želja da posle četvorice dečaka, Luke, Andreje, Matije i Simona, dobije unuku. Tokom fotografisanja za “Hello!” uverili smo se koliko je brižna baka, ali i da između nje i Mile, koja je na svet došla početkom jula, postoji snažna povezanost. U njenom naručju devojčica je bila potpuno mirna, a kada se slikanje završilo, Verica nam je otkrila kakve je emocije probudilo njeno rođenje.

– Pored dečaka, koji su mi velika radost, jedva sam čekala da dobijem i unuku. Stalno sam govorila Eleni da bi jedna devojčica bila divota u našoj porodici. I eto, došla nam je Mila – oduševljeno kaže poznata kreatorka.

Na pitanje da li joj je najmlađa članica porodice sada miljenica spremno odgovara:

– Nikada nisam razumela majke koje favorizuju jedno dete, te isto mislim i kada je reč o deci moje dece. Emocije su jednake prema svima. Prema Luki, kao najstarijem unuku, osećam posebnu ljubav, a onda i prema Matiji i Simonu. Svaki od njih ravnomerno je zauzeo svoje mestašće u mom srcu. Mila je, kao devojčica i najmlađa u porodici, mezimica svih nas. Očarana sam njenom posebnošću. Ona je jedan mali vanzemaljac.

Likom podseća na oca, a čiji karakter prepoznajete?

– Tetkin! (smeh) Zaista, karakterno, bar za sada, a negde i u pogledu i stavu, neverovatno me podseća na Elicu kada se rodila. Svoja je, vrlo specifična i neobična beba.

Kako se vaš sin snalazi u ulozi oca? Obraća li vam se za roditeljski savet?

– Mića je emotivno i senzibilno biće sa izuzetno turbulentnim životom. Znala sam da će, kada pronađe svoju polovinu i dobije dete, biti najdivniji tata na svetu. Moja deca su vrlo samosvesna, slobodna i samostalna. Savete ne traže, sami donose odluke i mislim da je to najispravniji način. Ne mešam se i ne govorim ništa dok me ne pitaju, a do sada nisu pitali.

Kako se slažete sa njegovom izabranicom Aleksandrom?

– Ona je divna, pametna i uspešna mlada žena. Beskrajno voli mog sina, što mi je kao majci jedini uslov da je volim. Ponosna sam na njen projekat “Opera na vodi”, koji već drugu godinu drži Beogradu glavu iznad vode.