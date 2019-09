Ekskluzivne fotografije: Jovana i Vladan Savić predstavljaju jednomesečnu ćerku Anđeliju

– Svi mi pričaju o neverovatnoj ljubavi i privrženosti očeva i ćerki, ali niko nema tako bogat rečnik da mi opiše taj osećaj. Jedva čekam da uzmem bebu u naručje i da sve troje krenemo u zajednički život. Za mene je porodica smisao postojanja – reči su kojima je Vladan Savić završio intervju za naš magazin nekoliko nedelja uoči Anđelijinog rođenja. Kada su nas frontmen “Magla benda” i njegova verenica Jovana Jocić pozvali da upoznamo jednomesečnu devojčicu koja je njihov život obojila najlepšim bojama, bilo je logično da razgovor nastavimo tamo gde smo stali dok smo iščekivali njen dolazak na svet.

– Šta se promenilo u mom životu za ovih mesec dana? Satnica spavanja, nažalost – priznaje novopečeni tata u prvoj rečenici, uz smeh koji jasno stavlja do znanja da mu besane noći ne predstavljaju tako strašan problem.

– Jeste malo naporno, ne mogu da kažem da nije. Beba se budi na tri sata, i mi sa njom, ali nema lepšeg osećaja nego kad se umiri u mom naručju. To je nešto neopisivo. Satima bih mogao da sedim kraj nje i gledam je kako mirno spava.

S obzirom na to da su skoro svi članovi “Magla benda” pre njega osetili čari roditeljstva, mladi pevač bio je u prilici da iz prve ruke dobije osnovne lekcije.

– Drugari mi i nisu bili od velike pomoći. (smeh) Pre nego što se Jovana porodila naslušao sam se svakakvih priča i, pravo da vam kažem, novu životnu fazu dočekao sam pomalo uplašen. Brinuo sam se kako ću se snaći, da li ću umeti da se staram o bebi na pravi način. Ali, ispostavilo se da je lakše nego što sam mislio.

Na “bejbi-šauer“ zabavi Jovana ga je iznenadila “pokaznim vežbama” koje je za njega spremila, pa je na licu mesta demonstrirao presvlačenje i hranjenje lutke. Interesovalo nas je da li mu je ta “obuka” bila od koristi kad je stigla Anđelija.

– Sa pravom bebom je još lakše, bez šale. Iskreno, još je nisam potpuno sam presvukao, pa možda nisam kompetentan da pričam o tome, ali svakodnevno asistiram Jovani. Pomažem joj sve što treba, a najviše sam angažovan kad dođe vreme za kupanje. Jedan dan sam ostao sam sa Anđelijom nekoliko sati. Posmatrao sam to malo bespomoćno stvorenje koje mi je prepušteno i prvi put me je istinski prožeo osećaj: “E, pa ja sam tata”. To nikad neću zaboraviti.