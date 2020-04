Dušan Kaličanin: Zbog njenog pogleda bih se zaputio na kraj sveta

U kojoj meri se promenio vaš poslovni ritam otkako ste završili snimanje serije “Istine i laži” i počeli da vodite kviz “Štoperica”?

– Promenili su se projekti i intenzitet rada. U jednom periodu poveren vam je život koji igrate i taj lik nosite sa odgovornošću, a onda dođe vreme da pokažete sebe u ulozi voditelja. Balans sam pronašao u “skrivanju” iza svoje osnovne profesije i tako dobio lik voditelja koji sada već ima moje obrise.

Šta ste naučili radeći taj kviz?

– Svaki novi posao je velika škola. Rad na terenu zahteva improvizaciju sa ljudima koje ne poznajete. Impuls koji se stvori u toj direktnosti je autentičan i često podseti na ono što nam ponekad nedostaje u komunikaciji, a to su iskrenost i otvorenost. Divne i ljubazne ljude sretao sam u prelepim mestima širom naše zemlje.

Koji odgovor vas je posebno zabavio?

– Epu-ta-ki-li-pti-i-kus! Epi-klipi-tikpi-us. Eukaliptus! Toliko sam se smejao da su mi krenule suze. Nikada se ne podsmevam takmičarima, već dozvolim sebi da se nasmejem iz srca. Drago mi je što su to primetili i što mi ne zameraju. Bilo je odgovora koji su me naterali da se savijem do poda od smeha.

Koliko često ste u baletskoj sali?

– Godinama nisam stao za baletski štap. Ulazio sam u salu da pogledam neke probe i studentima držao predavanja o pokretu. Čudno je kako sami sebi postavljamo zidove i granice, a još čudnije kako to uradi život bez naše kontrole. Balet je vrhunska estetika, kada ga jednom upoznate, ne odlazite na površne sastanke sa njim.

View this post on Instagram A post shared by Dusan Kalicanin (@dusankalicaninofficial) on Mar 21, 2020 at 1:45pm PDT



Rođeni ste 14. septembra. Da li ste tipična horoskopska Devica?

– Trostruka sam Devica, što pojačava moju težnju za perfekcionizmom i izgradnju mehanizama da to prevaziđem. Rano sam shvatio da savršenstvo ne postoji, ali i da je put ka njemu predivna staza. Koračam tom odabranom stazom i “smaram” ljude oko sebe, ali ih često zadivim neverovatnom intuicijom i osećajem za detalje i organizaciju.

Da li ste poznavanje karatea praktikovali van sale za trening? Jeste li se nekad potukli?

– Jesam jednom kad sam bio napadnut na ulici. Mnogo sam se uplašio, a najviše sebe. Ne volim životinju koja se probudi u meni i agresiju koju mogu da proizvedem. Snaga nije udarac koji možeš da zadaš, već koji možeš da podneseš. Trudim se da sve katance držim zaključane i da nikada više ne sretnem tu svoju stranu.

Mnogi vas prepoznaju po ulozi Joce iz serije “Istine i laži”. Koju vašu osobinu ste svesno dali tom liku?

– Posvećenost. Ako nešto radim, radim do kraja ili ne radim. Odmah sam to podelio sa Jovanom, što nas je i zbližilo. S druge strane, priznajem da je Jovan zabavniji od mene i da nemamo baš isti modni ukus. Priznajem i da ga volim, i da mi nedostaje, i da me silno zanima kako je i šta radi.

Dušan Kaličanin otkriva šta mu prijatelji zameraju, ali da im je na tome zahvalan

View this post on Instagram A post shared by Dusan Kalicanin (@dusankalicaninofficial) on Oct 7, 2019 at 9:05am PDT

Šta vam je donela popularnost?

– Donela mi je mnogo finih ljudi koji me pozdravljaju na ulici ili zamole za fotografiju. To znači da im se dopada to što radim, što me mnogo raduje. Dešava se da dobijem poklone, a komšinica u pekari iz kraja uvek mi doda pokoju kiflicu.

Čitate li komentare na društvenim mrežama?

– Na „Instagramu“ se trudim i da odgovorim ljudima koji se konstantno javljaju, među nama se već stvorila neka komunikacija. Posebno pozdravljam divne devojke koje vode profile o meni, Kaličanke. Svestan sam da ima i loših komentara, to je legitimno, ali moje je pravo da zaobilazim takva slova.

Koliko ste visoki?

– Sto osamdeset šest centimetara. Kada me vide uživo, mnogi prokomentarišu da sam viši nego što su mislili.

Šta vam prijatelji zameraju?

– Zoran Pajić mi zamera što pevam pre predstave “Strah od leptira”, koju igramo zajedno. Anji Mit ne dopada se moja frizura i često mi kaže da sam deda. Spisak je dugačak, ali, bez šale, od prijatelja osim poneke pohvale očekujem i kritike. Tako će mi pomoći da uvidim greške pre nego što ih neprijatelji potcrtaju.

Kako vas najčešće oslovljavaju?

– Kaličanin, a često čujem i Joca.

Imate li omiljenu repliku koja vam je svojevrsna uzrečica?

– Biti ili ne biti.

Plašite li se zaljubljivanja?

– Ne, tu sam lekciju savladao kad sam počeo da volim.

View this post on Instagram A post shared by Dusan Kalicanin (@dusankalicaninofficial) on Oct 20, 2019 at 9:26am PDT

Pročitajte i : Dušan Kaličanin spiskao čitav štek- Putovanje u Zanzibar je njegova davna želja



Zbog koga ili zbog čega biste bili spremni da se zaputite na kraj sveta?

– Zbog njenog pogleda.

Kom gastronomskom specijalitetu ne možete da odolite?

– Obožavam svadbarski kupus.

Kako provodite vreme kad niste pred kamerama?

– Volim da budem sa porodicom i prijateljima. Volim da pijem kafu. Volim da vežbam u teretani. Volim da slušam muziku i volim da volim.

Iz kog kraja potiče prezime Kaličanin?

– Iz okoline Sjenice, selo Štavlje. Dodao bih i Kosaničku Raču.