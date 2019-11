Dragana Kosjerina EKSKLUZIVNO za “Hello!”: Romantična veridba u Atini

Svaki dan koji počinje sa Draganom Kosjerinom mora biti savršen, tvrde mnogi pripadnici jačeg pola, a neki su postali ranoranioci samo da bi im ona prva poželela dobro jutro. Osim u jutarnjem programu “Javnog servisa”, jedno od najlepših televizijskih lica gledamo i u novoj sezoni kviza “Ja volim Srbiju”, koja je nedavno startovala na istoj frekvenciji.

Priznajmo, malo ko poseduje supermoć da bude odlično raspoložen u četiri ujutru, kada mora da se probudi kako bi već u šest stao pred kamere i narednih nekoliko sati, nasmejan i potpuno koncentrisan, vodio živi program. No, zanosnoj voditeljki jutro je omiljeno doba dana. A iza osmeha kojim obara s nogu i s kojim se budi krije se i nešto što nam je svima najvažnije – ljubav. Da joj na tom polju cvetaju i ruže i sve ostalo cveće možemo da se uverimo i na “Instagramu”, gde povremeno otkriva šta se dešava u njenom privatnom svetu. Srce joj je, pre godinu i po dana, osvojio jedan šarmantni gospodin, stomatolog Bojan Perduv. Ne mora da ga krije jer je, kaže, izabrala dobrog momka. Zgodni, opušteni, uspešni, kulturni, obrazovani – par za primer.

– Našli smo se, to je jedna od onih ljubavnih priča koje se dogode kad ih ne planirate. Počne da se razvija onako kako niste očekivali, a onda možete samo da uživate – rekla je nedavno.

I uživa, maksimalno. A kada se sve odvija lepše nego što ste mogli da zamislite, onda se, po prirodi stvari, podrazumevaju koraci kao što su veridba, brak, porodica… Nedavna poseta Atini, metropoli u kojoj leto traje duže nego u Beogradu, bila je idealna prilika da njihova priča uđe u novo poglavlje. Uz zalazak sunca na brdu Likavitos, najviše tačke Atine, odakle se pogled pruža sve do luke Pirej i mora, Bojan je zaprosio lepu voditeljku, ekskluzivno saznaje “Hello!”. Do vrha brda, gde se nalazi mala crkva, može se stići uskim kružnim stazama koje vode kroz mediteransko rastinje ili žičarom.

– Bilo je prelepo, romantično. Obožavam prirodu, to mesto za mene je zaista posebno – otkrila je Dragana po povratku iz Grčke, gde je uživala u šetnji živopisnim atinskim kvartovima Anafiotikom i Plakom, obišla stari olimpijski stadion “Panatinaikon“ i drevne hramove na “svetom brdu” Akropolju. Na fotografijama koje je objavljivala na Instagramu izgledala je poput neke boginje iz antičkog sveta. Mnogima su te razglednice izmamile uzdah, ali srce pripada samo jednom, momku kome nimalo ne smetaju silni komplimenti na Draganin račun, naprotiv.

– On je vema samosvestan i ambiciozan čovek, koji u tome ne vidi ništa sporno. Uostalom, deo mog posla je eksponiranje. Ništa mu ne smeta. Upravo me on nekad motiviše da budem otvorenija – kaže lepo lice nacionalne televizije.

Jutarnji program je ozbiljan projekat, kao i kviz, čije snimanje ume da potraje satima. No, Bojan ima razumevanje za sve, pa i za Draganim poslovni raspored.01

– Naučili smo da izdvojimo vreme za nas i kada vlada najveći haos na poslu. Sve što sam u ranoj mladosti smatrala važnim za idealan odnos uspela sam da ostvarim sa Bojanom. Stalno razgovaramo, o svemu, i uvek imamo svoje vreme. Nekada pola sata, nekada pola dana – rekla nam je nedavno Dragana, koja sa verenikom, između ostalog, deli i strast prema putovanjima. Letos su obilazili atraktivne španske destinacije, vatrenu Sevilju i izazovnu Majorku, ali nema sumnje da će nekoliko dana provedenih u Atini pamtiti do kraja života.