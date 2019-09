Božo Vrećo: Odavno na mene ne utiču ljudi sa zlom energijom i glupošću

Voli da se budi pre zore, kada ispija čaj u krevetu i tumači san iz prošle noći, ljubav definiše kao slobodu da voli i bude voljen,a a u sebi brižno neguje i dete i čoveka i žen

Kada se obično budite i koji deo dana najviše volite?

– Ranoranilac sam i ustajem oko pet, s prvim pozivom na molitvu sa obližnjih minareta. Sipam vodu u čajnik i dok on ne zapišti, vratim se u krevet. Volim jutra i koristim ih do maksimuma, uglavnom odgovaram na mejlove i pišem vezano za nove projekte i koncerte, kojih je sve više, što me izuzetno ispunjava i raduje. A volim i vreme oko ručka, u bašti punoj cveća i zelenila, uz tihu muziku, ples u lepršavoj haljini i zagrljaj bića koje me voli.

Kakvi ste kad „ustanete na levu nogu“?

– Previše cenim svaki trenutak da bih imao takve slabosti. Svaki dan je dobar, sa svim što treba uraditi i što me čeka, a uglavnom uspevam sve da stignem. Nikad ne kasnim i vredno pristupam obavezama. Odavno na mene ne utiču ljudi sa zlom energijom i glupošću jer da bismo „ustali na levu nogu“, neko mora i da nas nervira, a toga kod mene nema, sve je u potpunoj harmoniji.

Verujete li u snove?

– Da, i tumačim ih svako jutro. Kažu mi mnogo toga i često me upozore na neku situaciju ili osobu. Često sanjam ključeve, velike ravnice i vrata. U snovima sam uvek učesnik, mističan i siguran u buduće projekte. Ipak, mnogo više verujem svom instinktu i šestom čulu, koje nepogrešivo zna šta treba učiniti i kad. Slušam duboko ono što moje biće progovara.

Pamtite li uspomene iz detinjstva?

– Nekoliko da. One prožete ratom i stradanjima potisnuo sam iz sećanja i zamenio ih lepšim i vedrijim. Sećam se kupanja u reci kad smo kao deca hvatali male žabe, i peščane plaže na Buku, gde nam je bilo toliko lepo da smo zaboravljali na ručak. Zapravo, pamtim koliko smo bezbrižni bili u svom mikrosvetu igre i smeha, bez razmišljanja šta će biti sutra.

Nastavak pročitajte na sledećoj strani..