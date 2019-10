Bajkovito venčanje Mime Zečević: Najemotivniji trenutak je dok me je tata pratio do oltara

Izraz “bajkovito venčanje” toliko se odomaćio da je gotovo izgubio svoj pravi smisao. Ipak, u Beogradu je nedavno održano jedno koje u potpunosti zaslužuje taj epitet. U otmenom ambijentu vrta Belog dvora, modna blogerka Miljana Mima Zečević i njen izabranik Vukašin Vuksić izgovorili su sudbonosno “da” i na najlepši način zaokružili ljubavnu priču dugu šest godina. O danu o kakvom mašta svaka devojka autorka bloga “Mima’s Choise” govori za “Hello!”.

– Osećala sam se kao prava princeza. Od veridbe do venčanja, sve je zaista bilo bajkovito. Savetovala bih devojkama koje se spremaju na taj korak da uživaju u svakom trenutku priprema, jer sada kada se sve završilo, čini mi se kao da je prošlo začas.

Mima je svoje pratioce prvo oduševila fotografijama sa devojačke večeri, tačnije vikenda koji je sa prijateljicama provela u jednom crnogorskom rizortu. Od luksuznog apartmana i spa-centra, preko plovidbe morem, do ludog noćnog provoda, sve je bilo podređeno uživanju.

– Ponosna sam na svoje prijatelje. Momente koje smo doživeli pamtiću celog života – kaže Mima, koju je niz stepenice raskošnog zdanja na Dedinju do matičara, koji je čekao na drugom kraju vrta, dopratio otac. – Za mene je to bio najemotivniji trenutak. Trudila sam se da me ne savladaju emocije. Tata je moj životni oslonac.

Na večnu ljubav Mina se zaklela u venčanici čuvene Vere Vang, o čijem “potpisu” maštaju mnoge devojke, a model koji je izabrala rađen je po njenim željama.

– Izbor venčanice nije bio nimalo lak. Dugo sam tragala za idealnom haljinom, i kod nas i u inostranstvu, ali nijedna mi se nije u potpunosti dopala. Posle nekoliko neuspelih pokušaja, na internetu sam videla “Vera Wang Bridal Trunk Show” i uz veliku pomoć njihovog tima iz Londona uspela sam da dobijem “custom made” venčanicu. Zanimljivo je da sam prva devojka koja je imala sreću da nosi model iz kolekcije “Bridal Spring 2020”.

Na ceremoniji na Dvoru gosti su, po specijalnoj mladinoj želji, uživali u nastupu Lene Kovačević.

– Ona je bila prva osoba na koju sam pomislila kada sam počela da razmišljam o muzici. Beskrajno sam joj zahvalna što je taj poseban dan ulepšala svojim glasom i pesmama.

Posle svečanosti na Dedinju, svadbeno slavlje nastavljeno je u jednom restoranu na Topčideru. Mlada je u međuvremenu promenila haljinu, prvi ples sa suprugom odigrala je uz Balaševićev “Ringišpil”, a od siline uzbuđenja zaboravila je da baci bidermajer. Dok nam je opisivala dan iz snova, prisetila se kako joj je ljubav prema modi donela susret sa muškarcem njenog života.

– Vukašin i ja upoznali smo se na modnoj reviji. Ostalo je istorija – otkriva kroz osmeh i objašnjava zbog čega je suprug njena idealna polovina.

– Nas dvoje smo potpuno različiti i mislim da nas to čini odličnom kombinacijom. I pre venčanja živeli smo zajedno, što je, mislim, veoma važno, jer se parovi tek tada u potpunosti upoznaju.

Šarmantna Mima još nije odabrala destinaciju za prvo bračno putovanje, ali joj je želja da medeni mesec provede u Južnoj Americi.