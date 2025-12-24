Horoskop za 24. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Privlači vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u vašem društvu nešto od toga nedostaje.

Posao: Delujete privlačno i šarmantno na okolinu, ali to ne predstavlja dovoljnu garanciju za poslovni uspeh.

Zdravlje: Društvena angažovanost deluje pozitivno na vašu mentalnu ravnotežu.

Bik

Ljubav: Partner se suviše oslanja na vašu dobru volju, što vas dodatno opterećuje. Ništa ne može da se privede kraju bez vašeg učešća.

Posao: Delujete zabrinuto u očekivanju da neko odgovori na vašu ponudu. Tražite zaobilazno rešenje kako biste sačivali svoju poslovnu poziciju.

Zdravlje: U večernjim satima prijaće vam neka omiljena zabava, kao dobra relaksacija.

Blizanci

Ljubav: Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.

Posao: Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.

Zdravlje: Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.

Rak

Ljubav: Osećate emotivni uzlet, neko vas inspiriše za dobru zabavu. Budite dovoljno maštoviti u društvu voljene osobe.

Posao: Ukoliko vam nedostaju pouzdane informacije, nemojte davati lakomislena obećanja, već zatražite nečije posredovanje.

Zdravlje: Unosite više vitamina i tečnosti u svoju ishranu.

Lav

Ljubav: Nemojte dozvoliti da vas neko zavarava. Potrebni su vam bolji kriterijumi pri izboru novog društva ili zabave.

Posao: Osećate negativno raspoloženje u krugu saradnika, sačuvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva vaš poslovni status.

Zdravlje: Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.

Devica

Ljubav: Delujete napeto, počinje da vam smeta nečije prisustvo ili arogantno ponašanje. Ne želite da umanjite svoje kriterijume.

Posao: Pažljivije analizirajte odgovore koje dobijate od bliskih saradnika, svako ima svoju teoriju i vesto brani svoje poslovne interese.

Zdravlje: Izbegavajte neke naporne ili stresne situacije koje vas zamaraju.

Vaga

Ljubav: Potrudite se da obradujete voljenu osobu nekom neobičnom idejom, sve izgleda drugačije u romantičnom raspoloženju.

Posao: Delujete vrlo ambiciozno, pažljivo proveravate različite informacije koje utiču na kvalitet u zajedničkom poslovanju.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Škorpija

Ljubav: Delujete uznemireno, morate da prihvatite nečija pravila zajedničkog života ili emotivnu opomenu.

Posao: Pokušavate da skrenete pažnju okoline u pravcu svojih interesa. Međutim, postoje otežavajuće okolnosti koje vas usporavaju.

Zdravlje: Nema razloga da preuveličavate svoje mogućnosti.



Strelac

Ljubav: Razgovarajte otvoreno sa partnerom i insistirajte na dokazivanju istine. Ne treba da se zavaravate iluzijama.

Posao: U zajedničkom interesu je da se poslovno-finansijski rizik svede na minimum. Korektno poštujte dogovor.

Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga

Jarac

Ljubav: Izbegavajte osobu koja deluje depresivno na vaše raspoloženje. Svoju pažnju usmerite u pozitivnom pravcu.

Posao: Ne dopada vam se nečije kritizerstvo ili dvosmislenost kada se dogovarate o izboru zajedničke teme.

Zdravlje: Važno je da racionalno koristite svoje vreme i energiju.

Vodolija

Ljubav: Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku, razmislite sta je pravi povod. Negde ste zatajili.

Posao: Previše arogancije sa vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju.

Zdravlje: Prijaće vam izlazak ili susret sa prijateljima, kao dobra relaksacija.

Ribe

Ljubav: Nema potrebe da potcenjujete partnerove mogućnosti ili da se zanosite subjektivnim procenama.

Posao: Izbegavajte preterano eksponiranje i nemojte pričati o stvarima koje predstavljaju potencijalni rizik.

Zdravlje: Izbegavajte situacije koje nepovoljno utiču na vaše zdravstveno stanje.

Horoskop za 24. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook