Horoskop za 11. oktobar: Jarac gubi novac, Strelac neoprezan u saobraćaju

Horoskop za 11. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Nepotrebno se opterećujete različitim temama koje Vas udaljavaju od drage osobe. Promenite svoju orijentaciju u razmišljanju.

Posao:

Ne dopada Vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnike.

Zdravlje:

Budite umereni i izbegavajte različite izazove.

Bik

Ljubav:

Sve češće počinje da Vam nedostaje nečije prisustvo ili emotivna pažnja. Nema razloga da potiskujete svoja osećanja i potrebe.

Posao:

Jasno Vam je da mnoge stvari izgledaju drugačije u odnosu na ono što se javno govori ili predočava u društvu saradnika.

Zdravlje:

Izbegavajte depresivno raspoloženje i destruktivno ponašanje.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Budite diskretniji u različitim susretima i dobro procenite svoje mogućnosti pre nego što pokrenete »ljubavnu varnicu«.Posao:Osećate laganu stagnaciju. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike kako biste ostvarili zajedničke interese.Zdravlje:Obratite pažnju na pravilniji način ishrane.

Ljubav:

Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom.

Posao:

Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, nemojte dozvoliti da neko menja Vaše kriterijume pri izboru nove poslovne teme.

Zdravlje:

Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.

Lav

Ljubav:

Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje Vam je stalo.

Posao:

Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.

Devica

Ljubav:



Vaga

Uporno pokušavate da prikrijete svoje planove ili neke »tragove«, budite iskreni prema voljenoj osobi.Posao:Skrenuli ste pažnju na sebe, ali na pogrešan način. Potrebna Vam je nečija moralna podrška i pouzdana asistencija.Zdravlje:Planirajte neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.

Ljubav:

Postoji osoba koja u Vama pokreće snažne emocije, usmerite misli ka zajedničkim temama. Uživajte uz blisku osobu.

Posao:

Nema potrebe da zaključujete na osnovu prvog utiska, sačekajte prigodan trenutak. Imate dovoljno iskustva da se zaštitite od loših uticaja.

Zdravlje:

Radost srca deluje lekovito u svakom pogledu.

Škorpija

Ljubav:

Posvetite pažnju osobi koja pozitivno utiče na Vaše raspoloženje. Emotivni susret donosi obostrano zadovoljstvo.

Posao:

Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.

Zdravlje:

Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Nije Vam dozvoljeno sve što priželjkujete, ali Vi se ne predajete lako i uporno smišljate neki zaobilazan način.Posao:Dobro razmislite na koji način treba da se izborite za bolju poslovnu poziciju, nemojte potcenjivati nečiju ulogu.Zdravlje:Budite pažljiviji u saobraćaju.

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom važno je da tačno definišete svoje emotivne želje i spektar interesovanja koja imate.

Posao:

Neko u Vama podstiče sumnju. Ipak, previše diskrecije sa Vaše strane ostavlja negativan utisak na okolinu.

Zdravlje:

Prijaće Vam nečija blizina ili naklonost, kao pozitivan podsticaj.

Vodolija

Ljubav:

Veštim potezima umete da ostvarite svoje emotivne namere. Partner Vam ugađa na različite načine, dok se Vi zadovoljno osmehujete.

Posao:

Podstičite kod sebe radoznalost i kreativno raspoloženje. U susretu sa saradnicima, očekuje Vas novo ili poučno iskustvo.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.

Ribe

Ljubav:



Budite diskretni, postoji mogućnost da neko razotkrije Vaše »tajne namere«. Partner budnim okom posmatra i prati Vaše kretanje.Posao:Stalo Vam je da se izborite za bolju poslovnu poziciju. Na sreću, delujete veoma ubedljivo na svoju okolinu.Zdravlje:Unosite više vitamina i tečnosti u ishranu.