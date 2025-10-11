Horoskop za 11. oktobar: Jarac gubi novac, Strelac neoprezan u saobraćaju

Horoskop za 11. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Nepotrebno se opterećujete različitim temama koje Vas udaljavaju od drage osobe. Promenite svoju orijentaciju u razmišljanju.
Posao:
Ne dopada Vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnike.
Zdravlje:
Budite umereni i izbegavajte različite izazove.
Bik
Ljubav:
Sve češće počinje da Vam nedostaje nečije prisustvo ili emotivna pažnja. Nema razloga da potiskujete svoja osećanja i potrebe.
Posao:
Jasno Vam je da mnoge stvari izgledaju drugačije u odnosu na ono što se javno govori ili predočava u društvu saradnika.
Zdravlje:
Izbegavajte depresivno raspoloženje i destruktivno ponašanje.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Osećate laganu stagnaciju. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike kako biste ostvarili zajedničke interese.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniji način ishrane.
Rak
Ljubav:
Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom.
Posao:
Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, nemojte dozvoliti da neko menja Vaše kriterijume pri izboru nove poslovne teme.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.
Lav
Ljubav:
Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje Vam je stalo.
Posao:
Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.
Devica
Ljubav:
Posao:
Skrenuli ste pažnju na sebe, ali na pogrešan način. Potrebna Vam je nečija moralna podrška i pouzdana asistencija.
Zdravlje:
Planirajte neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.
Vaga
Ljubav:
Postoji osoba koja u Vama pokreće snažne emocije, usmerite misli ka zajedničkim temama. Uživajte uz blisku osobu.
Posao:
Nema potrebe da zaključujete na osnovu prvog utiska, sačekajte prigodan trenutak. Imate dovoljno iskustva da se zaštitite od loših uticaja.
Zdravlje:
Radost srca deluje lekovito u svakom pogledu.
Škorpija
Ljubav:
Posvetite pažnju osobi koja pozitivno utiče na Vaše raspoloženje. Emotivni susret donosi obostrano zadovoljstvo.
Posao:
Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Dobro razmislite na koji način treba da se izborite za bolju poslovnu poziciju, nemojte potcenjivati nečiju ulogu.
Zdravlje:
Budite pažljiviji u saobraćaju.
Jarac
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom važno je da tačno definišete svoje emotivne želje i spektar interesovanja koja imate.
Posao:
Neko u Vama podstiče sumnju. Ipak, previše diskrecije sa Vaše strane ostavlja negativan utisak na okolinu.
Zdravlje:
Prijaće Vam nečija blizina ili naklonost, kao pozitivan podsticaj.
Vodolija
Ljubav:
Veštim potezima umete da ostvarite svoje emotivne namere. Partner Vam ugađa na različite načine, dok se Vi zadovoljno osmehujete.
Posao:
Podstičite kod sebe radoznalost i kreativno raspoloženje. U susretu sa saradnicima, očekuje Vas novo ili poučno iskustvo.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Stalo Vam je da se izborite za bolju poslovnu poziciju. Na sreću, delujete veoma ubedljivo na svoju okolinu.
Zdravlje:
Unosite više vitamina i tečnosti u ishranu.
Horoskop za 11. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
